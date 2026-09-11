Путин назвал Египет надежным другом России

Путин: Египет является надежным другом России

Tекст: Вера Басилая

Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. На полях саммита БРИКС в Нью-Дели состоялись официальные переговоры с Фаттахом ас-Сиси, передает РИА «Новости».

«Мы в контакте с вами по вопросам международной повестки дня. Очень рады, что под вашим руководством укрепляется Египет – наш давний надежный друг в регионе», – обратился Путин к египетскому коллеге.

Лидеры России и Египта обсудили двустороннее партнерство на полях международного форума в Нью-Дели.

В августе Россия и Египет начали переговоры о строительстве двух дополнительных энергоблоков на атомной станции «Эль-Дабаа».

Весной Владимир Путин пригласил Абделя Фаттаха ас-Сиси на октябрьский саммит Россия-Африка в Москве.