Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?8 комментариев
Путин назвал Египет надежным другом России
Путин: Египет является надежным другом России
Президент Владимир Путин назвал Египет надежным другом России и отметил, что страна укрепляется под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. На полях саммита БРИКС в Нью-Дели состоялись официальные переговоры с Фаттахом ас-Сиси, передает РИА «Новости».
«Мы в контакте с вами по вопросам международной повестки дня. Очень рады, что под вашим руководством укрепляется Египет – наш давний надежный друг в регионе», – обратился Путин к египетскому коллеге.
Лидеры России и Египта обсудили двустороннее партнерство на полях международного форума в Нью-Дели.
В августе Россия и Египет начали переговоры о строительстве двух дополнительных энергоблоков на атомной станции «Эль-Дабаа».
Весной Владимир Путин пригласил Абделя Фаттаха ас-Сиси на октябрьский саммит Россия-Африка в Москве.