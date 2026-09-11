Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?5 комментариев
Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
Президент России Владимир Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.
Путин во время пребывания в Нью-Дели указал на крайнюю важность надежных деловых контактов между странами, передает РИА «Новости».
«Очевидно, что прочное экономическое партнерство, надежные связи бизнеса во многом формируют основу международных отношений, делают их более устойчивыми, стабильными, позволяют преодолевать многие кризисные явления, с которыми сталкивается современный мир», – сказал Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.
Глава государства провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.