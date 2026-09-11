Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?5 комментариев
Польский евродепутат кувалдой разбил памятник украинским националистам
Польский евродепутат Браун кувалдой разбил памятник украинским националистам
Депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун разбил кувалдой установленный у границы обелиск в память о членах Украинской повстанческой армии* (УПА*, организация признана экстремистской и запрещена в России).
Политик выложил в социальной сети видеозапись демонтажа монумента, передает РИА «Новости». На кадрах видно, как парламентарий вместе со своим сторонником разбивает валун с высеченными именами нескольких десятков ликвидированных в 1946 году пособников УПА*.
Евродепутат подчеркнул, что объект следовало убрать в первый же день после его обнаружения. «Этот обелиск оскорбляет память поляков, ставших жертвами геноцида со стороны украинцев», – заявил Браун.
Законотворец добавил, что поляки боялись самостоятельно сносить камень из-за возможных ответных действий. Он отметил, что даже представители добровольной пожарной охраны отказались помочь с демонтажем, прямо сославшись на страх поджогов.
Напомним, польский депутат Гжегож Браун стремительно наращивает рейтинги за счет жесткой антиукраинской риторики.
В прошлом году помощник этого политика по его личной просьбе сорвал флаг Украины со здания мэрии города Бяла-Подляска.
На фоне исторических разногласий вокруг УПА* европейские СМИ зафиксировали рост числа преступлений против украинцев в Польше на 30%.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ