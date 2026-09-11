Суд закрыл «Перекресток» на Новом Арбате из-за антисанитарии

Суд приостановил работу «Перекрестка» на Новом Арбате в Москве на 85 суток

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение о приостановке деятельности предприятия продовольственной торговли подлежит немедленному исполнению, сообщает РИА «Новости». В ходе проверки сотрудники надзорных органов выявили несоблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Представители Мосгорсуда уточнили, что АО «Торговый дом «Перекресток» признано виновным в совершении административного правонарушения.

«Суд признал виновным АО «Торговый дом «Перекресток» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия продовольственной торговли, расположенного по адресу: улица Новый Арбат, дом 15, на срок 85 суток», – рассказали в пресс-службе.

В торговой сети агентству заявили, что уже ходатайствуют о возобновлении работы супермаркета. Представители компании заявили, что уверены в качестве продукции и соблюдении всех требований, отметив, что безопасность покупателей остается безусловным приоритетом торговой сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд закрыл столичную «Пятерочку» из-за антисанитарии и крыс.

Месяцем ранее надзорные органы приостановили работу московского ресторана «Якитория» за грязное кухонное оборудование.

В прошлом году те же супермаркеты «Перекресток» сняли с продажи партию рыбы с червями.