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    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Эксперт: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 15:20 • Новости дня

    Суд в Москве осудил шестерых участников «Свидетелей Иеговы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы*».

    Двое из них отправлены в колонию, а четверо приговорены к принудительным работам, передает ТАСС.

    «Симоновский районный суд Москвы 26 августа 2026 года вынес приговор шести местным подсудимым: Зауру Муртузову и Дарье Петроченко – по пять лет колонии, Лилиане Король, Ларисе Кислой, Оксане Ивановой – по четыре года принудительных работ, а Татьяне Левицкой – три года восемь месяцев принудительных работ. Фигурантов признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее (ст. 282.2 УК РФ)», – сообщил один из участников процесса.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Все осужденные уже внесены в российский перечень экстремистов. Обыски по этому делу прошли в декабре 2024 года в Москве и Люберцах с участием сотрудников Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и СОБРа.

    До ареста фигуранты работали в разных сферах: от складской логистики до медицины. В настоящее время в столичном регионе фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 30 участников организации, девять из которых уже отбывают наказание в колониях.

    В декабре 2024 года силовики задержали пятерых подозреваемых по делу этой организации в Москве и Подмосковье.

    В ноябре прошлого года суд в Воронеже назначил восьми участникам запрещенного объединения реальные сроки лишения свободы.

    Месяцем ранее правоохранители вскрыли крупную ячейку экстремистов в Красноярском крае.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

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    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    29 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш

    ВМФ Британии: Корабли ВМФ России сопроводили грузовые суда через пролив Ла-Манш

    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    @ National Aeronautics & Space Adm/SPAD2/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевые корабли Военно-морского флота России сопроводили находящиеся под санкциями грузовые суда через пролив Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот Британии.

    Речь идет об эсминце «Адмирал Левченко» и фрегате «Неустрашимый», передают «Вести». Они обеспечивали безопасность грузовых кораблей «Генерал Скобелев» и Sparta.

    Британские военные корабли, включая эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульное судно HMS Severn, вели наблюдение за российской группой, не предпринимая активных действий.

    «Три боевых корабля использовали радары и датчики для наблюдения за двумя кораблями ВМФ России и двумя грузовыми судами, находившимися под санкциями, в Северном море и Ла-Манше», – отмечается в заявлении. После прохождения пролива британцы передали функции наблюдения кораблю одной из стран НАТО у побережья Франции.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать санкционные суда в проливе Ла-Манш.

    В июне британские военные перехватили в этих водах нефтяной танкер Smyrtos.

    Посол России Андрей Келин заявил о готовности Москвы применить асимметричные меры для защиты свободы судоходства.

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    29 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    @ Axel Schmidt/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия намерена возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, информацию об этом подтвердили три немецких чиновника, знакомых с ситуацией, передает RT.

    Один из собеседников издания подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на предполагаемое нападение. «Необходимы жесткие меры», – заявил он.

    В качестве возможных ответных шагов Берлин рассматривает ужесточение санкционного давления. Кроме того, обсуждается возможность значительного увеличения объемов поставок вооружений на Украину.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки на аэропорт Лейпцига.

    Немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от воздушной гавани.

    Следователи выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы.

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    29 августа 2026, 19:20 • Новости дня
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале следующей недели канцлер Германии Фридрих Мерц намерен анонсировать индивидуальные ограничительные меры в отношении Москвы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом станет инцидент с беспилотным аппаратом в Лейпциге, передает ТАСС. Пакет ограничений может включать высылку сотрудников дипмиссии, закрытие Русского дома в Берлине и передачу Киеву новых вооружений.

    Истинной причиной такого шага называется желание властей подорвать рейтинги партии «Альтернатива для Германии» накануне региональных голосований. Выборы состоятся 6 сентября в Саксонии – Анхальт, а 20 сентября – в Мекленбурге – Передней Померании и столице страны. Во всех трех регионах оппозиционная партия уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

    Правительство обвиняет политических конкурентов в пророссийских взглядах, поэтому рассчитывает снизить их поддержку резкой риторикой за три дня до голосования. В рамках политического давления Берлин планирует вновь вызвать посла России в министерство иностранных дел. Журналисты отмечают, что власти намерены провести «всевозможные санкционные интервенции» внутри страны.

    Напомним, Мерц сообщил о наличии улик против организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига.

    Правительство Германии рассматривает возможность расторжения соглашения о работе Русского дома в Берлине.

    Власти страны прорабатывают варианты жесткой изоляции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих земельных выборах.

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    29 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    МИД назвал манипуляцией заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях

    МИД: Заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях являются манипуляцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления армянских политиков и информационных ресурсов о якобы введенных Москвой ограничениях против поставок местной сельхозпродукции не соответствуют действительности, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Галузин подчеркнул, что подобные высказывания являются попыткой исказить реальное положение дел, передает РИА «Новости». «Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», – заявил дипломат.

    Он пояснил, что российская сторона традиционно уделяет повышенное внимание фитосанитарному контролю. Требования ведомств предельно ясны и включают использование производителями собственного сырья, строгий надзор за пестицидами и прозрачную прослеживаемость поставок.

    Заместитель министра также напомнил о недавних высказываниях армянского руководства. Ранее власти республики сами открыто признавали наличие определенных проблем с качеством выпускаемых продовольственных товаров.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Позже премьер-министр республики Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина урегулировать сложности с поставками товаров.

    В августе Минсельхоз назвал строгое соблюдение фитосанитарных норм ЕАЭС главным условием возобновления импорта.

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    29 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Минобороны: Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала Минобороны в Max, в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Завод занимался сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров.

    В порту Николаева уничтожены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища. В них находилось имущество военного назначения для обеспечения нужд украинской армии.

    Помимо этого, удару подверглась электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области. Этот объект обеспечивал функционирование николаевского порта.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

    Несколькими днями ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности в Киеве.

    В конце июля Министерство обороны сообщило об уничтожении десантного катера в Николаевском морском торговом порту.

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    29 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Дым от масштабных пожаров затянул Киев после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ, распространился по Киеву, сообщают украинские средства массовой информации.

    «Огромная пелена дыма на горизонте – вид, который открывается со столичного шоссе в Киеве», – отмечается в публикации местного издания, передает РИА «Новости».

    Очевидцы делятся кадрами поднимающегося над городом гигантского столба дыма. Из-за опасной близости к эпицентру одного из возгораний власти полностью перекрыли движение по трассе Киев – Житомир.

    Сообщения о сильных взрывах в районе этой трассы появились в украинских СМИ еще в пятницу. Издание «Страна» со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщала, что причиной мог стать взрыв на военном складе в районе Бучи под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде украинской столицы.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Из-за разлетающихся боеприпасов власти перекрыли движение транспорта по Житомирской трассе.

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    29 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Турция начала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара инициировала активные консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия через акваторию Черного моря, сообщили источники в минтранспорте и МИД Турции газете Ekonomim.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового маршрута для поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости». Газета Ekonomim отмечает, что консультации ведутся на уровне министерств транспорта и иностранных дел.

    «Турция поддерживает постоянные и ускоренные дипломатические контакты с Москвой и Киевом по вопросу открытия нового зернового коридора», – подчеркнули источники издания. Они добавили, что успешный исход диалога обезопасит торговый флот и сдержит мировые цены на продовольствие.

    Глава совета директоров Палаты морской торговли Тамер Кыран подтвердил факт проведения встреч с профильными ведомствами. При этом точного графика принятия решений пока не существует. Поставки продовольствия по морю в данный момент практически остановлены.

    Представители турецкого бизнеса ожидают немедленного прекращения ударов по гражданским судам со стороны Киева. Ранее посол России Сергей Вершинин отмечал, что атаки на торговый флот осуществляются украинскими беспилотниками. Москва называла подобные инциденты вопиющими и нарушающими суверенитет соседнего государства.

    Напомним, изначальная Черноморская зерновая инициатива завершила свое действие летом 2023 года. Президент России Владимир Путин указывал на невыполнение западными странами своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

    В акватории Черного моря беспилотник атаковал турецкий коммерческий танкер STAR II.

    Анкара провела закрытые консультации с Москвой и Киевом по защите гражданских судов.

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко опроверг получение официальных предложений от Турции о введении моратория на военные действия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к односторонней схеме «Черноморской инициативы».

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    29 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Продлен запрет на экспорт из России дизельного топлива

    Правительство продлило до конца сентября запрет на экспорт дизеля из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабинет министров принял решение продлить до 30 сентября запрет на вывоз из страны дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей.

    «Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно», – говорится в официальном сообщении правительства в Max. Прежние ограничения действовали до 31 августа.

    В правительстве уточнили, что данная мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

    Ранее Министерство энергетики заявило о стабилизации ситуации с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом.

    Вице-премьер Александр Новак подтвердил отсутствие проблем с логистикой горючего в стране.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении демпферного механизма на импортное дизельное топливо.

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    29 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете

    Путин: В интернете много инфомусора и недостоверных вещей

    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в интернете содержится большое количество информационного мусора и недостоверных сведений. По его словам, одной из важных задач учителя становится помощь молодежи в оценке и отборе информации.

    Российский лидер в ходе встречи с педагогами подчеркнул важность роли учителя в помощи детям при работе с интернет-пространством, передает РИА «Новости».

    «Разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел – вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь ребенку разобраться – это сложное дело», – сказал Путин.

    Ранее глава государства призвал учить школьников самостоятельному мышлению на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

    Журналист Евгений Поддубный предложил ввести в учебных заведениях уроки информационной гигиены.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила потребление цифрового мусора с жевательной резинкой для сознания.

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    29 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В российских школах снизилось число отстающих учеников

    Доля отстающих российских школьников сократилась на 10% за семь лет

    В российских школах снизилось число отстающих учеников
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние семь лет показатель неуспеваемости среди учащихся школ в России снизился с 25% до 15%, следует из данных выставки «Единая школа – единая страна» в Московском педагогическом государственном университете.

    Количество неуспевающих учеников в российских образовательных учреждениях упало до 15%, при этом заметно возрос интерес детей к участию в предметных олимпиадах, передает РИА «Новости».

    Одновременно с этим зафиксирован рост вовлеченности детей в образовательные соревнования. Если в 2019 году во Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие 57% учеников, то к 2026 году этот показатель достиг 65%.

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    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о вхождении России в десятку стран по качеству школьного образования.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новых образовательных программ в наступающем учебном году.

    Министерство просвещения предложило серьезно обновить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.

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    29 августа 2026, 07:27 • Новости дня
    Посол Озеров раскрыл, в чьих интересах вооружают Молдавию

    Посол Озеров заявил о вооружении Молдавии для Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Форсированное вооружение Кишинева происходит исключительно в интересах иностранных кураторов, планирующих прямое столкновение с Москвой к 2030 году, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    «Курс официального Кишинева на форсированную милитаризацию обусловлен исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих «стратегического поражения» России и заявляющих о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году», – заявил он ТАСС.

    Озеров добавил, что история на множестве примеров демонстрирует, как беспринципно Запад бросал в топку военных конфликтов в первую очередь своих сателлитов.

    «Мы наблюдаем печальный опыт применения этой стратегии на Украине», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додон заявил о невозможности разрушить связи Молдавии и России, он также обвинил Запад в навязывании Кишиневу антироссийского политического курса. В МИД заявили о готовности немедленно защитить жителей Приднестровья.

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    29 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу встретились в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

    Путин принял белорусского коллегу в своей подмосковной резиденции, передает РИА «Новости». Визит носит неофициальный характер.

    Глава Белоруссии приехал в Россию в четверг. Накануне он провел рабочие переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, после официальной части главы государств продолжат общение в неформальной обстановке.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

    В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров двух стран.

    Накануне встречи с Владимиром Путиным глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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