Загитовой отказали в гранте на ледовое шоу

Фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на грант в 75 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

На сайте организации сообщается, что заявка Загитовой на грант в размере около 75 млн рублей отклонена, передает ТАСС. Заявка предусматривала создание ледового шоу «Алые паруса» без софинансирования и общую сумму расходов в размере 74,799 млн рублей.

О намерении Загитовой получить грант стало известно в сентябре, когда она планировала реализовать проект в Петербурге с января по июль 2025 года. Шоу должно было привлечь интерес к русской классической литературе и языку, целями которого было приобщение семей с детьми к русской культуре.

Планировалось, что «Алые паруса» станут уникальным культурным продуктом, который объединит элементы классической литературы и фигурного катания. Тем не менее фонд не поддержал проект, оставив его без финансирования.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова несправедливо подвергается критике за желание получить грант на 74,7 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса».