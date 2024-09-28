Тарасова навала сумасшедшими критиков Загитовой

Тренер Татьяна Тарасова выступила против критиков грантовой заявки Алины Загитовой

Tекст: Вера Басилая

«Я не понимаю, это что, единственное шоу у нас в стране? Про такое мы раньше не слышали? В чем дело?» – цитирует ТАСС Тарасову.

По ее словам, критика в адрес Загитовой несправедлива, так как «просить еще не значит получить», и добавила, что недовольные ее решением просто завидуют. «Советы дают тогда, когда их спрашивают, она его ни у кого не просила. Это завистники, которые с ума просто сошли», – считает тренер.

Несмотря на волну недовольства, Тарасова уверила, что поддерживает Загитову и обязательно посетит ледовое шоу, если его проведение состоится.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует реализовать свой проект с 15 января по 31 июля 2025 года, и Президентский фонд культурных инициатив уже принял ее заявку. Как отмечалось ранее, отсутствие софинансирования Загитова объяснила тем, что у нее не было опыта участия в подобных конкурсах, но она пообещала устранить этот недочет в будущем.

Целью создания ледового шоу Загитова назвала приобщение молодежи к русской литературе, культуре и спорту, а также желание подарить праздник выпускникам Петербурга, школьникам Курска и Белгорода.

