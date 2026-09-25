«АвтоВАЗ» начал выпуск кроссовера Lada Azimut

Также в Azimut установлены беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, электрический стояночный тормоз. В отделке использовались новые материалы, например, комбинированное тканевое покрытие на стойках кузова. Продажи модели стартуют в четвертом квартале 2026 года (фото: Егор Алеев/ТАСС)

В этой модели впервые в истории Lada появились обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, боковые шторки безопасности, камера кругового обзора (фото: Егор Алеев/ТАСС)

Машина построена на базе платформы Vesta. На старте продаж она будет комплектоваться обновленными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 л.с. и 132 л.с. (фото: Егор Алеев/ТАСС)

В Тольятти на заводе «АвтоВАЗ» прошел торжественный старт серийного выпуска кроссовера Lada Azimut. На мероприятии присутствовали глава Минпромторга Антона Алиханова, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент автоконцерна Максим Соколов (фото: Егор Алеев/ТАСС)

Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

Минфин нашел новые источники доходов для бюджета Минфин определил параметры доходов и расходов федерального бюджета на три года вперед, предложив ряд решений для увеличения бюджетных поступлений и сохранения дефицита на стабильно низком уровне. В частности, компаниям, выигравшим от резкого роста мировых цен на свою продукцию, предстоит поделиться с государством сверхприбылью. Что еще подготовил Минфин? Подробности Перейти в раздел

Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности Перейти в раздел

Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности Перейти в раздел

Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности Перейти в раздел

Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности Перейти в раздел