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«АвтоВАЗ» начал выпуск кроссовера Lada Azimut
В Тольятти на заводе «АвтоВАЗ» прошел торжественный старт серийного выпуска кроссовера Lada Azimut. На мероприятии присутствовали глава Минпромторга Антона Алиханова, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент автоконцерна Максим Соколов (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Машина построена на базе платформы Vesta. На старте продаж она будет комплектоваться обновленными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 л.с. и 132 л.с. (фото: Егор Алеев/ТАСС)
В этой модели впервые в истории Lada появились обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, боковые шторки безопасности, камера кругового обзора (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Также в Azimut установлены беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, электрический стояночный тормоз. В отделке использовались новые материалы, например, комбинированное тканевое покрытие на стойках кузова. Продажи модели стартуют в четвертом квартале 2026 года (фото: Егор Алеев/ТАСС)