Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Природный пожар уничтожил десять домов в Оренбургской области
МЧС: Природный пожар уничтожил десять домов в Оренбургской области
В поселке Губерля Оренбургской области природный пожар уничтожил десять садовых домов, для ликвидации возгорания задействовано около 100 человек, сообщили в МЧС России.
Природный пожар перекинулся на жилые постройки в поселке Губерля, передает ТАСС. В результате происшествия сгорели десять садовых домиков, причем семь из них были заброшенными.
«По уточненной информации, огнем уничтожено 10 садовых домиков, семь из них – неэксплуатируемые. К тушению привлечено порядка 100 человек и 36 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка», – сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве добавили, что эвакуация местных жителей на данный момент не требуется. При этом в состояние готовности уже приведены четыре пункта временного размещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильного ветра природный пожар вплотную подошел к населенному пункту Губерля.
Ранее ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.
В начале сентября власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.