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Глава «Системного оператора» сообщил о снижении энергопотребления в России
«Системный оператор»: Энергопотребление в России снизилось на 0,2%
Потребление электроэнергии в России с начала года продемонстрировало небольшое снижение, составившее 0,2%, сообщил глава «Системного оператора» Федор Опадчий.
Показатель потребления электроэнергии в стране с начала года уменьшился на 0,2%, рассказал Опадчий, передает РИА «Новости». «Мы также минус 0,2% сейчас идем», – ответил руководитель организации на вопрос о текущей динамике в отрасли.
Ранее председатель набсовета ассоциации «Совет производителей энергии» и член правления «Интер РАО» Александра Панина поясняла, что рост энергопотребления по итогам года возможен только при условии холодной осени и зимы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года потребление электричества в стране увеличилось почти на 1%.
В январе «Системный оператор» зафиксировал рост установленной мощности российских электростанций на 1,1 ГВт.
Прошлой зимой Минэнерго ожидало повышения спроса на электроэнергию примерно на 4%.