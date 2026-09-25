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Зоопарк в Ставрополе приютил спасенного в зоне СВО тигренка
Российские военнослужащие спасли маленькую тигрицу во время освобождения населенного пункта в ДНР и передали животное специалистам на Ставрополье.
Семимесячную самку тигра, обнаруженную бойцами 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, доставили в Ставрополь, передает РИА «Новости». Животное нашли в вольере при освобождении поселка Алексеево-Дружковка.
«Тигренок у нас. Это девочка, ей около семи месяцев. Сейчас она находится на кормлении у взрослой тигрицы», – рассказали сотрудники ставропольского учреждения.
Сначала спасенного зверя эвакуировали в Донецк, после чего перевезли на Ставрополье. В настоящее время тигренок проходит обязательный карантин и адаптируется к новым условиям. Посетители смогут увидеть новую обитательницу после завершения карантинных мероприятий.
В июле первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.
В августе российские силы закрепились на южной окраине этого поселка.
В начале сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешном охвате позиций противника в данном населенном пункте.