Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста
Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге, следует из данных «Контур. Фокус».
В межрегиональное управление ведомства по Петербургу и Ленинградской области поступило два обращения от покупателей билетов, передает ТАСС.
Один из заявителей сообщил, что администрация стадиона «Газпром арена» сообщила о невозможности проведения мероприятия из-за отсутствия договора аренды со стороны организаторов концерта. Покупатель попытался вернуть деньги за билет, однако получил отказ – организаторы сослались на то, что билет был приобретен по акции.
Проверка показала, что информация на сайте организаторов содержит признаки нарушения закона «О защите прав потребителей», в частности пунктов о праве покупателя на полную и достоверную информацию о продавце и товаре. Также выяснилось, что условия публичной оферты, ограничивающие возврат средств, противоречат нормам того же закона.
По итогам проверки ведомство вынесло организаторам предостережение. В документе прямо указано: «Результат: предостережение объявлено».
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство «Газпром Арены» исключило возможность проведения концерта Канье Уэста без подписанного договора аренды стадиона.
Организаторы из Say Agency при этом подтвердили получение артистом предоплаты за выступления в России.
Позже стадион призвал фанатов ориентироваться исключительно на официальный сайт организатора концерта, чтобы избежать мошенничества при покупке билетов.