Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
«Газпром Арена» исключила проведение концерта Канье Уэста без договора
Выступление американского рэпера Канье Уэста в Петербурге оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия подписанного договора об аренде стадиона «Газпром Арена»
Представители стадиона сообщили, что проведение мероприятия невозможно, так как договор аренды площадки не был подписан, передает ТАСС.
«Концерт без подписанного договора состояться не может. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта», – подчеркнули в пресс-службе арены.
Между тем, организаторы из Say Agency заявили, что подготовка к выступлению 10 и 11 октября продолжается в штатном режиме. В агентстве отметили, что не получали информации от представителей стадиона и узнали о ситуации из СМИ. Организаторы призвали поклонников дождаться официальных заявлений и заверили, что даты концертов остаются открытыми на сайте артиста.
Юристы пояснили, что покупатели акционных билетов не смогут вернуть их по собственной инициативе, если концерт все же состоится. Возврат средств возможен только в случае отмены или переноса мероприятия, замены исполнителя, а также по уважительным причинам, таким как болезнь зрителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы гастролей американского рэпера Канье Уэста в России подтвердили получение артистом предоплаты.
Анонсы октябрьских выступлений исполнителя остались на сайте его мирового тура.
При этом руководство «Газпром Арены» опровергло информацию о подписании договора об аренде площадки.