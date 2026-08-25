Анонсы российских концертов Канье Уэста остались на сайте рэпера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский рэпер Канье Уэст по-прежнему планирует приехать в Россию, передает РИА «Новости».

На официальном ресурсе музыканта указано, что выступления пройдут десять и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. При попытке купить билет пользователи перенаправляются на русскоязычный сайт организаторов из агентства Say Agency.

Накануне анонс мероприятий неожиданно исчез со страницы петербургской площадки. Представители арены заявили об отсутствии подписанных контрактов на проведение шоу, что делает невозможным приезд артиста.

Организаторы уточнили, что планировали заключить договор аренды до 27 августа. Сейчас представители Say Agency пытаются связаться с руководством стадиона для урегулирования ситуации, при этом продажа билетов на их платформе продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство петербургского стадиона опровергло информацию о планируемых выступлениях американского музыканта.

Представители площадки удалили публикацию о концерте Канье Уэста.

До этого поклонники артиста за пару часов раскупили самые доступные билеты на данные мероприятия.