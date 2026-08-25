Tекст: Вера Басилая

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии закрепило новые геополитические реалии, передает РИА «Новости». По его словам, это решение завершило многолетнюю борьбу народов двух республик за свободу.

«Признание независимости Абхазии и Южной Осетии завершило многолетнюю национально-освободительную борьбу абхазского и югоосетинского народов. Закрепило новые, справедливые геополитические реалии», – подчеркнул Медведев в интервью газете «Южная Осетия». Политик добавил, что благодаря этому шагу республики обрели международную правосубъектность.

Зампред Совбеза отметил, что отказ от признания суверенитета этих территорий привел бы к трагическим последствиям. Он уверен, что народы были спасены от истребления, которое готовил режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили при поддержке западных кураторов.



«Я, как президент, как Верховный главнокомандующий в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН, с учетом свободного волеизъявления абхазского и югоосетинского народов подписал соответствующий указ. Если бы я этого не сделал, события пошли бы по совершенно другому сценарию. А наши противники решили бы, что о нас и о нашу страну можно, грубо говоря, вытирать ноги. Но такого не будет никогда», – сказал Медведев.

Медведев также обратил внимание на двойные стандарты Запада. Он напомнил, что западные страны с радостью признали независимость Косово, но отказывают в этом праве Абхазии и Южной Осетии, несмотря на очевидные различия в ситуациях.

Медведев назвал главным уроком событий 2008 года бессмысленность войны с Россией.

Ранее Медведев оценил истерику Запада из-за защиты Южной Осетии и Абхазии как проверку на прочность.