Власти Австралии подтвердили локальную передачу птичьего гриппа

Власти Австралии подтвердили первую локальную передачу птичьего гриппа H5

Tекст: Мария Иванова

Опасный вирус продолжает распространяться среди диких пернатых, передает РИА «Новости».

В понедельник правительство страны заявляло о подготовке к худшему сценарию после выявления семи предполагаемых случаев заболевания у морских птиц в Южной Австралии.

«В Австралии подтверждена локальная передача птичьего гриппа H5. Федеральный министр сельского хозяйства Джули Коллинз заявила, что случаи локальной передачи произошли между несколькими большими хохлатыми крачками в штате Южная Австралия. Это первое подтвержденное сообщение о передаче вируса между птицами внутри Австралии», – сообщил местный телеканал.

Доказательств массовой гибели птиц пока нет, но ожидается дальнейшее распространение инфекции. Власти сосредоточились на защите домашних птиц, отмечая низкий риск для здоровья людей. Фермеры уже приняли необходимые меры безопасности.

На данный момент в стране подтверждены 27 случаев заражения штаммом Н5. В последние годы вирус активно распространяется по всему миру, приводя к масштабным вспышкам и гибели миллионов птиц на фермах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее власти Австралии начали подготовку к худшему сценарию из-за птичьего гриппа.

В прошлом году академик Геннадий Онищенко исключил переход штамма H5N5 к человеку.

При этом французские ученые предупредили о риске серьезной пандемии данного заболевания.