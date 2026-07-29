Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.5 комментариев
Суд арестовал москвича за публикацию фото в экстремистской футболке
Столичная инстанция отправила под стражу мужчину, разместившего в личном блоге снимок в одежде с атрибутикой запрещенного экстремистского движения.
Тушинский суд Москвы признал Даниила Неонова виновным в пропаганде экстремистской атрибутики, передает РИА «Новости».
Поводом для разбирательства стала публикация в мессенджере Telegram. Мужчина выложил фотографию, на которой он запечатлен в футболке с эмблемой запрещенного в России движения ЛГБТ*.
«Суд назначил Неонову наказание в виде административного ареста на срок десять суток», – сообщили в инстанции. Правонарушение квалифицировали по п. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля суд в Москве назначил бывшему сотруднику издательства четыре года условно за продажу книг с пропагандой ЛГБТ.
В конце июня владельца оренбургского ночного клуба приговорили к реальному сроку за проведение тематических вечеринок.
В мае 2024 года столичного студента отправили под арест на 15 суток за публикацию запрещенной символики.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ