Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
В убийстве пропавшей в Подмосковье женщины заподозрили ее сожителя
Тело местной жительницы, исчезнувшей во время выгула собаки в середине июля, обнаружили в лесном массиве подмосковного Одинцово.
Главным подозреваемым в расправе над женщиной оказался ее сожитель, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили представители правоохранительных органов.
«По предварительным данным, в убийстве женщины подозревается ее сожитель», – рассказал собеседник агентства.
Известно, что жертва пропала 17 июля. Она ушла на прогулку с собакой в районе жилого комплекса «Ромашково» и не вернулась. Спустя пять дней, 22 июля, собаку нашли в одноименном селе.
В среду сотрудники подмосковного управления Следственного комитета сообщили об обнаружении трупа в лесополосе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае полицейские нашли тело пропавшей москвички в квартире ее сожителя. Позже этот мужчина сознался в совершении данного преступления. В марте житель подмосковного Красногорска убил свою сожительницу.