Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Reuters не исключило отклонения Вашингтоном кандидатуры нового посла Франции
Reuters: США могут заблокировать назначение нового посла Франции ле Шовалье
Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Источники Reuters отмечают, что окончательное решение еще не принято.
Подобный шаг со стороны Вашингтона считается крайне необычным и может усугубить раскол между союзниками, у которых ранее возникали разногласия из-за тарифов и конфликта вокруг Ирана.
Президент Эммануэль Макрон уже подал документы на назначение Ле Шовалье, который ранее работал в Елисейском дворце, а сейчас руководит аппаратом министра иностранных дел Франции. Париж рассчитывал завершить процесс к сентябрю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции.
Политолог Владимир Корнилов объяснил этот дипломатический скандал разногласиями в сфере прав человека.
В прошлом году французские власти вызвали на беседу заместителя посла США из-за обвинений в адрес Эммануэля Макрона.