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    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    11 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

    2 комментария
    28 июля 2026, 17:48 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева

    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары барражирующими боеприпасами и беспилотниками привели в Николаеве к разрушению портовой инфраструктуры и резервуаров с горючим, предназначавшихся для обеспечения украинских войск.

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по объектам, задействованным в интересах украинской армии, передает ТАСС. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    В результате атаки в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Эти мощности использовались для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Также военное ведомство отчиталось о поражении морского судна типа сухогруз на переходе морем. Беспилотные аппараты атаковали корабль, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Одессе и Черноморске.

    Днем ранее Вооруженные силы России атаковали задействованную в интересах украинских войск транспортную инфраструктуру.

    В ночь на субботу армия поразила сухогруз с военными грузами в порту Николаева.

    28 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    @ mramorn/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», а в порту Николаева поражено килекторное судно, сообщило Минобороны.

    Отечественные подразделения продолжили атаковать порты и морские суда, задействованные в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    В северо-западной части акватории Черного моря ударные беспилотники успешно атаковали транспортное судно типа «балкер». Этот сухогруз осуществлял доставку военных грузов для неприятеля.

    Кроме того, точное попадание зафиксировано на территории порта Николаева. Там в результате огневого воздействия было поражено специализированное килекторное судно.

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по портовым объектам Одессы, Черноморска и Николаева.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого российская армия атаковала доставлявшие военные грузы сухогруз и балкер северо-восточнее острова Змеиный.

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    28 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Российские реактивные дроны атаковали ТЭЦ-5 в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 28 июля российские реактивные беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры в Киеве, включая ТЭЦ-5, сообщили военкоры.

    Российские реактивные дроны начали ночной налет на ТЭЦ-5 в Киеве и другие объекты критической инфраструктуры, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

    Во время атаки беспилотники действовали в районе объектов энергетики и теплоснабжения. Зафиксировано новое направление запуска реактивных БПЛА – с территории Донецка.

    В середине июля российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Месяцем ранее операторы отечественных беспилотников поразили важные энергетические объекты ВСУ в Киевской области.

    Зимой столичная ТЭЦ-5 уже оказывалась под массированным ударом российских дронов-камикадзе.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 08:22 • Новости дня
    Гарнизон ВСУ потерпел поражение под Ореховом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская оборона на запорожском направлении стремительно рушится, в населенном пункте Любицкое у Орехова разгромлен гарнизон, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Ситуация для украинских войск в населенном пункте Любицкое Запорожской области стала критической. Оборона на данном участке фронта падает, а местный гарнизон практически полностью разбит, сказал собеседник ТАСС.

    Кроме того, тяжелые потери понес 33-й штурмовой полк под Ореховом. По данным собеседника, это формирование окончательно лишилось боеспособности.

    В окрестных поселениях остаются лишь единицы солдат противника, основные силы ликвидированы как на линии соприкосновения, так и в тыловых районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российская авиация ликвидировала 40 украинских штурмовиков в окрестностях Любицкого.

    Весной военные уничтожили командный пункт противника в этом же населенном пункте.

    В середине июня штурмовые группы внезапным ударом захватили важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении.

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    28 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по двум сухогрузам в порту Николаева, сообщает Минобороны.

    Видеозапись успешного огневого поражения морских транспортных судов в Николаеве опубликовало Минобороны.

    Боевую задачу выполнили расчеты реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер». Удары пришлись ровно по двум сухогрузам, в результате чего процесс их разгрузки был полностью остановлен.

    Накануне российские ударные дроны поразили два сухогруза с военным обеспечением в порту Николаева.

    Днем ранее беспилотники атаковали два балкера в Днепро-Бугском лимане.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили еще одно судно снабжения в николаевской гавани.

    Видео ударов ВС России по сухогрузам в Николаеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    28 июля 2026, 04:47 • Новости дня
    Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат

    Мирошник уличил Киев во лжи при обмене телами солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна передать России то количество тел погибших военных, о котором публично заявляет, что свидетельствует о лжи Киева про потери ВС России, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, «смотрите, у русских погибает бешеное количество» – ну давайте посмотрим просто на передачу тел. Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинская сторона не в состоянии осуществить передачу тел в декларируемых объемах. В результате Киев ограничивается лишь громкими заявлениями о якобы больших потерях российских войск, оправдывая отсутствие доказательств военной тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией. «Северяне» узнали, как солдаты ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Потери ВСУ в зоне СВО за 18 июля составили более 1,5 тыс. военнослужащих.


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    28 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Власти Ирака сообщили о задержании работавших на Украину боевиков

    В Ираке задержали работавших на Украину боевиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы Ирака выявили группу лиц, причастных к атакам на местные объекты и действовавших по заданию Киева, сообщил советник премьер-министра страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    Правоохранительные органы в Ираке арестовали членов вооруженных формирований, которые совершали нападения на объекты инфраструктуры страны в интересах украинских заказчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Информацию об этом подтвердил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    «Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», – заявил чиновник.

    Аль-Абуди подчеркнул, что расследование подобных инцидентов требует предельно внимательного и тщательного подхода. Но он воздержался от перечня объектов, которые подверглись атакам со стороны задержанных боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму задержали двух местных жительниц за работу на спецслужбы Украины. Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России.


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    28 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Красный Кут в ДНР
    Российские войска освободили Красный Кут в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красный Кут в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Об освобождении населенного пункта сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Доброполья, Рубежного ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Рыбицы, Уланово и Рыжевки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Ольховаткой, Купино, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Паламаревки, Благодатовки, Подлимана, Ольговки Харьковской области, Яцковки, Святогорска и Долины ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Высокоивановки, Николайполья, Веролюбовки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Стенок ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», две бронемашины, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    Днем ранее Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино. А до этого  освободили Белицкое в ДНР.

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    28 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России дронами начали выводить мирное население из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные организовали эвакуацию мирных жителей из Константиновки, используя беспилотники для координации маршрутов и сброса гуманитарной помощи, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.

    «В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под «птичку». Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», – рассказал он ТАСС.

    По словам Устья, эвакуируемые горожане выражают искреннюю благодарность бойцам Вооруженных сил России за оказанную поддержку и спасение.

    При этом ранее стало известно, что украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 3 июля об освобождении Константиновки от ВСУ. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке

    Местные жители рассказали, что во время пребывания Константиновки под контролем ВСУ, родители переодевали детей в стариков, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины.

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    28 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы во вторник нанесли успешный удар по морской цели в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, беспилотники атаковали транспорт, который следовал с военными грузами.

    «На переходе морем (11 километров восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», – говорится в сообщении министерства.

    За неделю с 18 по 24 июля российские военные атаковали 27 морских судов украинской армии. В среду армия России поразила два сухогруза на пути в порты Одесса и Черноморск.

    Днем ранее беспилотники нанесли удары по четырем кораблям с военными грузами.

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    28 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    На встречу с Зеленским пригласили всех сенаторов США

    Tекст: Катерина Туманова

    Все 100 сенаторов США приглашены на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая состоится во вторник в Вашингтоне, сообщает Reuters со ссылкой на помощников законодателей.

    «Один из помощников сказал, что cенат, как ожидается, начнет голосование по законопроекту о введении санкций против России, который активно продвигал Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) уже во время визита Зеленского», – передает Reuters.

    Законопроект находился на рассмотрении около года до внезапной смерти Грэма. Он призван сократить доходы от продажи российской энергоносителей.

    Законодатели снизили уровень таможенных пошлин до 100% с 500%, предусмотренных в предыдущей версии законопроекта. Однако этот законопроект вызвал в Конгрессе опасения.

    Напомним, CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и Владимир Зеленский запланировали  провести двусторонние переговоры в Вашингтоне.

    Самолет Зеленского по пути в США остановился на бывшей военной базе Британии.

    В Белом доме ранее высказались о необходимости завершить украинский конфликт.


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    27 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Захарова напомнила о готовности России к дипломатии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в ходе брифинга о готовности Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

    «Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались, но на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    Захарова добавила, что Москва готова обсуждать возможные предложения и идеи по разрешению ситуации, к тому же от этого в России никто никогда не отказывался.

    Ранее в МИД сообщали о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Лавров подтвердил готовность к урегулированию конфликта и указал на недопустимость дальнейших поставок вооружений киевскому режиму. Рубио отметил необходимость новых идей для разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров подтвердил Марко Рубио приверженность Москвы договоренностям Анкориджа. До этого, в начале июля, российская сторона приняла компромиссные предложения Вашингтона. При этом Лавров отметил необходимость понять, кто провалил анкориджские договоренности.

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    27 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Дроны ВСУ атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотники ВСУ атаковали группу мирных жителей, которых российские военные выводили из зоны боевых действий в Константиновке ДНР, сообщили в пресс-центре группировки войск «Южная».

    Инцидент произошел во время вывода группы из пяти взрослых и двух подростков из Константиновки.

    «В то время, как российские военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск во взаимодействии с бойцами 1442-го мотострелкового полка проводили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, украинские войска нанесли удар по собственным гражданам», –  приводит сообщение РИА «Новости».

    Удар FPV-дронами был нанесен в момент, когда люди покидали опасную зону. Целью атаки стали беззащитные граждане, а не позиции российских войск.

    В результате нападения дронов ВСУ двое человек получили ранения. Российские бойцы оказали им первую помощь и успешно продолжили эвакуацию.

    В пресс-центре подчеркнули, что целенаправленная атака на безоружных людей с детьми свидетельствует о том, что для украинских военных жизнь соотечественников не имеет значения.

    По мнению российских военных, этот удар не был вызван военной необходимостью, но стал актом отчаяния и попыткой запугать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  сообщил 3 июля о полном освобождении Константиновки. ВСУ добили дронами укрывшуюся в подвале дома семью под Константиновкой. Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой.

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    28 июля 2026, 02:26 • Новости дня
    Украинка угрожала убить бабушку ради данных о позициях России

    Tекст: Катерина Туманова

    Сестра пленного солдата ВСУ угрожала убить бабушку ради координат российских войск, о чем признался захваченный в плен украинский солдат, о чем рассказал оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Александр Пляшник.

    Выяснилось, что оставшиеся на подконтрольной Киеву территории родственники часто подвергаются серьезному давлению. Их заставляют вымогать у солдат сведения о перемещениях подразделений Вооруженных сил России.

    «Пленный говорит, что у него на той стороне осталась родная сестра, бабушка. Вот сестра на него вышла, говорит: «Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью». Сестра так говорила родному брату», – приводит РИА «Новости» слова российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный бразилец поблагодарил армию России за спасение жизни. Пленный пограничник ВСУ рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации.


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    28 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    В Белом доме высказались о необходимости завершить украинский конфликт

    В Белом доме заявили о желании завершить украинский конфликт

    Tекст: Катерина Туманова

    В преддверии встречи американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, представитель администрации сообщил о царящих в Белом доме настроениях.

    «Сейчас настало время положить конец войне», – сказа чиновник CNN.

    По словам чиновника, во время встречи Трамп с Зеленским обсудят продолжающийся мирный процесс между Россией и Украиной.

    В понедельник Трамп опроверг утверждения Зеленского о том, что Россия якобы  предоставляет Ирану разведданные о военных базах США, заявив: «Я не думаю, что они это делают, и уж точно не на высоком уровне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и Зеленский запланировали  двусторонние переговоры в Вашингтоне. Самолет Зеленского по пути в США  остановился на бывшей военной базе Британии. Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину.


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    28 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВС России сообщили об утрате связи ВСУ в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ, которые еще остались в Константиновке полностью отрезаны от связи с командованием и не могут координировать свои действия, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.

    Оставшиеся в Константиновке подразделения Вооруженных сил Украины полностью лишились связи с командованием, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск, известный под позывным Устье.

    По словам российского военного, украинские солдаты не могут понять местонахождение своих сослуживцев. Российские штурмовые группы регулярно зачищают подвалы и берут противника в плен.

    «Они без связи. У них нет связи со своим командованием. Их побросали. Они даже не знают, где у них люди находятся, я так понимаю», – рассказал Устье. Пленные украинские военные также подтверждают, что руководство их просто бросило на позициях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие установили круглосуточный контроль над всеми транспортными артериями Константиновки.

    Окруженные подразделения противника лишились централизованного командования.

    Пленный украинский солдат рассказал о предательстве со стороны военного руководства.

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    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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