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Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
Удары барражирующими боеприпасами и беспилотниками привели в Николаеве к разрушению портовой инфраструктуры и резервуаров с горючим, предназначавшихся для обеспечения украинских войск.
Вооруженные силы России нанесли успешные удары по объектам, задействованным в интересах украинской армии, передает ТАСС. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.
В результате атаки в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Эти мощности использовались для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.
Также военное ведомство отчиталось о поражении морского судна типа сухогруз на переходе морем. Беспилотные аппараты атаковали корабль, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Одессе и Черноморске.
Днем ранее Вооруженные силы России атаковали задействованную в интересах украинских войск транспортную инфраструктуру.
В ночь на субботу армия поразила сухогруз с военными грузами в порту Николаева.