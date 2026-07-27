Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой
Ликвидация мешка под Константиновкой позволит наступать на Дружковско-Краматорском направлении с нескольких сторон, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
О планах по продвижению вооруженных сил сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передают «Вести».
По его словам, установление контроля над флангами имеет приоритетное значение для дальнейших действий армии.
«Важнейшей задачей сегодня является контроль над флангами города и ликвидация так называемых карманов, где вклиниваются боевики, как раз восточнее Константиновки. Это, в свою очередь, позволит развивать наступление на Дружковско-Краматорском направлении, по сути, с нескольких сторон», – сказал Пушилин.
Руководитель региона уточнил, что внутри самого населенного пункта в настоящий момент продолжается зачистка. Российские военнослужащие тщательно обследуют частный сектор с целью обнаружения укрывающихся разрозненных групп противника.
Ранее, 16 июля, советник главы республики Игорь Кимаковский сообщал о начале ликвидации образовавшегося между Константиновкой и Часовым Яром выступа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об отступлении украинских войск в сторону Дружковки.
Советник руководителя региона Игорь Кимаковский рассказал о расширении зоны контроля российских военных в районе поселка Долгая Балка.