В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.4 комментария
Песков: Путин наградит отличившихся депутатов Госдумы
Президент Владимир Путин в понедельник проведет награждение депутатов Государственной думы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент встретится с парламентариями 27 июля, указал Песков, передает РИА «Новости».
«Путин выступит перед ними, перед депутатами восьмого созыва. И также наградит особо отличившихся законодателей», – добавил он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о стопроцентном выполнении поручений главы государства.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявлял о принятии 975 партийных законов в ходе работы восьмого созыва.
На заключительном пленарном заседании парламентарии пятикратно проскандировали патриотический лозунг.