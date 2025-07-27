Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.2 комментария
Петербуржцы устроили эмоциональную встречу Путину на Дворцовой площади
На Дворцовой площади в Петербурге местные жители устроили оживленную встречу президенту России Владимиру Путину, приветствуя его и выкрикивая поздравления.
Жители Петербурга эмоционально встретили президента России Владимира Путина на Дворцовой площади, передает РИА «Новости». Горожане и гости города скандировали фамилию главы государства, а также выкрикивали слова «Слава» и «Ура». Из толпы также прозвучала фраза: «Мы вас любим, Владимир Владимирович».
Путин прибыл в Петербург с рабочей поездкой и, выйдя из автомобиля, подошел к собравшимся на площади людям для общения. Он поздравил присутствующих с Днем Военно-морского флота, который отмечается в России в это воскресенье.
«С праздником», – ответил президент на приветствия граждан. Мероприятие стало одним из центральных событий в рамках празднования Дня ВМФ в Петербурге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм». Во время рабочей поездки в Петербург президент обратился к жителям на Дворцовой площади, уделив внимание личным обращениям.