Президента Чехии раскритиковали за отпуск за границей в дни выборов

CTK: Политики в Чехии осудили отпуск президента Павела в дни выборов

Tекст: Антон Антонов

Администрация президента Чехии в пятницу объявила, что Павел не примет участия в выборах в местные органы власти и перевыборах одной трети сената 9–10 октября, поскольку до 18 октября будет находиться за границей по частным причинам, то есть в отпуске, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

«Политики из партий как правящей коалиции, так и оппозиции недоумевают по поводу того, что президент Петр Павел не примет участие в муниципальных и сенатских выборах на наступающей неделе из-за частной поездки за границу. Они говорят об ошибке, по их мнению, политические лидеры должны подавать пример участием в выборах всех уровней и не ссылаться на ошибку в планировании, как это сделали в администрации президента», – говорится в сообщении CTK.

Министр спорта Чехии Борис Штястны, выступая на ТВ, заявил, что президент добровольно решил не быть примером для избирателей. Глава парламентской фракции правящего движения ANO Татьяна Мала назвала позицию главы государства проявлением неуважения к согражданам и охарактеризовала ссылку на ошибку в планировании как проявление «юношеской безрассудности», сообщило издание Denik N.

Представитель оппозиции, бывший министр окружающей среды Петр Гладик заявил: «Это ошибка, на выборы надо ходить». Он добавил, что не понимает позицию Павела. Председатель парламентской фракции оппозиционного движения STAN Михаэла Шебелова выразила мнение, что отказ участвовать в голосовании может серьезно «аукнуться» президенту, когда он будет призывать граждан приходить на выборы главы государства, подчеркнув важность муниципальных выборов.

Лидер Христианско-демократической партии Мариан Юречка призвал Павела изменить решение и все-таки прийти на участки. «Президент не хочет идти на местные выборы, он променял их на отпуск, это его священное право. Но для таких высокопоставленных политиков подобное решение – это ошибка, ее нельзя допускать. Президент должен принять участие в выборах в конце этой недели», – заявил Юречка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка оппозиции вынести в парламенте правительству Чехии вотум недоверия провалилась, оппозиционные депутаты не набрали нужного количества голосов для отставки правительства премьер-министра Андрея Бабиша.

Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, предусматривающий дефицит в размере около 18 млрд долларов и рост расходов на оборону.

