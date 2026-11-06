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Атакованный у побережья Черного моря танкер получил сквозные пробоины
Танкер «Афрамакс Рио» получил пробоины при атаке катеров в Черном море
Атакованный в октябре безэкипажными катерами танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии получил сквозные повреждения балластного и грузового танков, говорится в определении арбитражного суда Кубани.
«Аварийное судно с грузом находится у причала нефтегавани «Шесхарис» морского порта Новороссийск без экипажа», – цитирует текст определения ТАСС.
Из-за повреждений и наличия около 2 тыс. кубометров нефтеводяной смеси существовал высокий риск загрязнения акватории большим объемом нефтепродуктов. Сейчас аварийно-спасательные суда обеспечивают нахождение танкера на плаву, место его стоянки ограждено бонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минтранс сообщил о буксировке атакованного судна «Афрамакс Рио» в безопасное место.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о докладе Владимиру Путину по ситуации с танкером.
Глава Сочи Андрей Прошунин рассказывал о ликвидации последствий атаки безэкипажных катеров в акватории Черного моря.