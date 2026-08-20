Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.11 комментариев
Собянин оценил новые электробусы «КамАЗа»
Собянин оценил новые электробусы на заводе «КамАЗ»
Делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ», обсудив перспективы поставок инновационного транспорта для нужд мегаполиса.
Во время рабочего визита в Набережные Челны руководители столицы ознакомились с процессом сборки грузовиков на заводе «КамАЗ», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД. Гостям продемонстрировали работу главного конвейера и выставку из более чем 30 передовых моделей техники, включая новейшие электробусы и легковые автомобили.
«По поручению президента мы совместно с «КамАЗом» решаем вопросы технологического суверенитета нашей страны. Организуем целый ряд очень серьезных проектов», – заявил Сергей Собянин. Он отметил успешное развитие производства коммунальных машин и лучшего в Европе пассажирского электротранспорта.
Генеральный директор предприятия Сергей Когогин подчеркнул, что партнерство переросло в системную индустриальную синергию. А глава Татарстана Рустам Минниханов добавил, что столица выступает крупнейшим потребителем продукции региональных заводов.
Сегодня улицы главного города страны обслуживают свыше 4,8 тыс. современных автобусов и электробусов из Набережных Челнов. По действующему контракту в 2026 и 2027 годах автогигант поставит еще 700 инновационных машин пятого поколения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «КамАЗ» приступил к разработке пассажирского транспорта с системами автоматизированного вождения. Ранее автоконцерн отменил четырехдневную рабочую неделю на фоне роста объема заказов.