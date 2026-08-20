Собянин оценил новые электробусы «КамАЗа»

Собянин оценил новые электробусы на заводе «КамАЗ»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во время рабочего визита в Набережные Челны руководители столицы ознакомились с процессом сборки грузовиков на заводе «КамАЗ», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД. Гостям продемонстрировали работу главного конвейера и выставку из более чем 30 передовых моделей техники, включая новейшие электробусы и легковые автомобили.

«По поручению президента мы совместно с «КамАЗом» решаем вопросы технологического суверенитета нашей страны. Организуем целый ряд очень серьезных проектов», – заявил Сергей Собянин. Он отметил успешное развитие производства коммунальных машин и лучшего в Европе пассажирского электротранспорта.

Генеральный директор предприятия Сергей Когогин подчеркнул, что партнерство переросло в системную индустриальную синергию. А глава Татарстана Рустам Минниханов добавил, что столица выступает крупнейшим потребителем продукции региональных заводов.

Сегодня улицы главного города страны обслуживают свыше 4,8 тыс. современных автобусов и электробусов из Набережных Челнов. По действующему контракту в 2026 и 2027 годах автогигант поставит еще 700 инновационных машин пятого поколения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «КамАЗ» приступил к разработке пассажирского транспорта с системами автоматизированного вождения. Ранее автоконцерн отменил четырехдневную рабочую неделю на фоне роста объема заказов.