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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    15 комментариев
    20 августа 2026, 19:29 • Новости дня

    Собянин оценил новые электробусы «КамАЗа»

    Собянин оценил новые электробусы на заводе «КамАЗ»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ», обсудив перспективы поставок инновационного транспорта для нужд мегаполиса.

    Во время рабочего визита в Набережные Челны руководители столицы ознакомились с процессом сборки грузовиков на заводе «КамАЗ», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД. Гостям продемонстрировали работу главного конвейера и выставку из более чем 30 передовых моделей техники, включая новейшие электробусы и легковые автомобили.

    «По поручению президента мы совместно с «КамАЗом» решаем вопросы технологического суверенитета нашей страны. Организуем целый ряд очень серьезных проектов», – заявил Сергей Собянин. Он отметил успешное развитие производства коммунальных машин и лучшего в Европе пассажирского электротранспорта.

    Генеральный директор предприятия Сергей Когогин подчеркнул, что партнерство переросло в системную индустриальную синергию. А глава Татарстана Рустам Минниханов добавил, что столица выступает крупнейшим потребителем продукции региональных заводов.

    Сегодня улицы главного города страны обслуживают свыше 4,8 тыс. современных автобусов и электробусов из Набережных Челнов. По действующему контракту в 2026 и 2027 годах автогигант поставит еще 700 инновационных машин пятого поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «КамАЗ» приступил к разработке пассажирского транспорта с системами автоматизированного вождения. Ранее автоконцерн отменил четырехдневную рабочую неделю на фоне роста объема заказов.

    18 августа 2026, 16:22 • Новости дня
    Объявлены планы расширения сервисной сети электромобилей «Атом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский бренд электромобилей «Атом» намерен значительно увеличить географию сервисной инфраструктуры. Сейчас компания заключила соглашения с 26 сервисными партнерами в восьми городах страны, а к 2027 году рассчитывает присутствовать уже в 16 городах.

    Как сообщили в пресс-службе «Атома», договоры заключены с партнерами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде, передает ТАСС. Следующим этапом станет расширение сети еще на восемь городов.

    При этом долгосрочные планы компании предусматривают гораздо более широкое покрытие. К 2029 году сервисная сеть «Атома» должна объединять партнеров уже в 48 городах России.

    Одновременно бренд развивает мобильные форматы обслуживания. Летом «Атом» запустил выездной консьерж-сервис, в рамках которого к владельцам электромобилей приезжают подготовленные инженеры. Специалисты проводят диагностику непосредственно на месте и при возможности устраняют обнаруженные неисправности.

    В дальнейшем мобильные возможности сервиса планируется расширить. К проекту должна присоединиться дежурная станция на базе автомобиля, оснащенная генератором мощностью 8 кВт. В ее комплектацию также войдет оборудование для проведения работ с мотор-редуктором и электропроводкой. Такая станция сможет выезжать к клиентам на дороги общего пользования и оказывать дополнительную поддержку стационарным сервисным партнерам.

    Обслуживать электромобили смогут станции, которые прошли специальную подготовку в соответствии со стандартами «Атома». Кроме того, корпоративные машины допускается ремонтировать на сервисных площадках крупных B2B-клиентов.

    За формирование единых требований к сервисным партнерам отвечает инженерный центр бренда. Его специалисты проверяют ремонтные технологии на автомобилях, устанавливают нормативы времени для отдельных операций и определяют требования к оборудованию и программному обеспечению.

    При возникновении сложных технических проблем партнеры смогут обращаться за поддержкой в инженерный центр. Там проводят расширенную диагностику, после чего разрабатывают методику устранения неисправности, которую в дальнейшем можно применять и при аналогичных случаях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятие «Кама» передало первые электромобили «Атом» покупателям.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового российского авто.

    Сборку первого предсерийного экземпляра машины осуществили на столичном автозаводе «Москвич» в прошлом году.

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    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    17 августа 2026, 21:52 • Новости дня
    В США за 42,9 млн долларов продали самый дорогой американский автомобиль
    В США за 42,9 млн долларов продали самый дорогой американский автомобиль
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Легендарный гоночный спорткар 1964 года выпуска Shelby Cobra Daytona Coupe установил абсолютный ценовой рекорд среди машин производства США, значительно превысив предварительные оценки экспертов.

    Раритетную машину реализовали на торгах аукционного дома Gooding & Company в калифорнийском Монтерее за 42,905 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Изначально организаторы планировали выручить за лот более 25 млн долларов, однако итоговая сумма превзошла все ожидания.

    «Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 года теперь является самым дорогим американским автомобилем, когда-либо проданным… На торгах в Монтерее автомобиль ушел с молотка за 42,905 млн долларов», – отмечает издание Carscoops.

    Конструктор Кэрролл Шелби создал этот автомобиль специально для победы над моделями Ferrari в гонках на выносливость. Экземпляр с шасси CSX2300 принимал участие в престижных заездах в Дейтоне, Себринге и на Нюрбургринге.

    После завершения заводской карьеры спорткар перешел в руки частного гонщика. В конце 1960-х годов машина успешно выступала в японских сериях, став единственным купе данной модели, продолжившим соревноваться после продажи командой Shelby.

    В 2024 году подаренный Леониду Брежневу автомобиль Mercedes выставляли на аукцион за 28 млн рублей.

    Итальянский бренд Ferrari выпустил первый полностью электрический суперкар стоимостью около 500 тыс. евро.

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    20 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Россия стала главным мировым покупателем китайских грузовиков

    Россия стала мировым лидером по закупкам китайских грузовых автомобилей

    Россия стала главным мировым покупателем китайских грузовиков
    @ CFOTO/imago-images/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В середине лета поставки большегрузов из азиатской республики достигли максимума с начала года, увеличившись почти на 20%.

    В июле Россия  заняла лидирующую позицию в рейтинге крупнейших покупателей техники из КНР, передает РИА «Новости». Месяцем ранее государство находилось лишь на четвертой строчке списка.

    Стремительный рост обеспечило наращивание ввоза машин до рекордных значений. В середине лета объем поставок увеличился по сравнению с июнем почти на 20%.

    Тройку самых заметных импортеров китайских грузовиков также дополнили другие государства. Второе место заняла Мексика с объемом закупок на 110,5 млн долларов, а третье досталось Вьетнаму с показателем 103,3 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей легковых автомобилей из КНР.

    В августе прошлого года импорт китайских грузовиков в Россию снизился втрое после запрета на ввоз машин четырех марок.

    По итогам 2024 года в страну завезли 1,1 млн китайских транспортных средств на сумму около 21 млрд долларов.

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    20 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Суд не принял к рассмотрению иск энергетиков Москвы к посольству Украины

    Иск МОЭК к посольству Украины на 8,6 млн рублей оставлен без движения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины из-за процессуальных нарушений при подаче документов.

    Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины о взыскании около 8,6 млн рублей. Исковое заявление, поступившее 6 августа, не принято к рассмотрению из-за процессуальных нарушений, пишет РИА «Новости».

    В суде уточнили, что истец не приложил к заявлению доказательства направления ответчику копии иска и уплаты госпошлины. Устранить эти недочеты компания должна до 18 сентября. В иске заявлены требования о взыскании более 7,9 млн рублей долга по договору теплоснабжения за период с января по апрель 2026 года, а также пени за нарушение сроков оплаты.

    Предыдущие споры МОЭК с украинским посольством также связаны с договорами на обеспечение теплом и горячей водой. С июля 2023 года суд взыскал с дипмиссии более 48 млн рублей долга. Всего было рассмотрено и удовлетворено 15 исков. Ответчик своих представителей на заседания не направляет, так как посольство не функционирует с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичный арбитраж зарегистрировал иск МОЭК к украинскому посольству на 5,5 млн рублей.

    В январе суд взыскал с неработающего дипломатического представительства более 2,4 млн рублей долга за услуги теплоснабжения.

    Ранее инстанция удовлетворила 12 аналогичных заявлений энергетической компании на сумму свыше 40 млн рублей.

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    18 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    @ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате масштабной атаки дронов на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область – над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», – сообщил глава региона в «Максе».

    В Раменском округе обломки дрона упали на частный дом, в результате чего десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

    В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Беспилотники были уничтожены в нескольких районах, включая Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино и Электросталь.

    Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жители были эвакуированы, обошлось без пострадавших. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом.

    Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries, пожар удалось локализовать.

    В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье». Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года.

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    19 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Въехавшую в подземный переход женщину-водителя Ford Mustang лишили прав

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Женщина-водитель, протаранившая подземный переход возле станции метро «Домодедовская» в Москве на автомобиле Ford Mustang, лишилась водительского удостоверения, сообщил Мосгорсуд.

    Виновница ДТП у станции метро «Домодедовская» наказана лишением прав на четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Авария произошла в конце июля, когда столкнулись два автомобиля, после чего Ford Mustang вылетел в подземный пешеходный переход.

    За рулем иномарки находилась Ольга Ковалева. В отношении нее инспекторы составили протокол о выезде на встречную полосу.

    Ковалевой назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на четыре месяца.

    В конце июля автомобиль протаранил вход в подземный переход у станции метро «Домодедовская». На следующий день столичные службы убрали поврежденную машину с лестницы.

    В прошлом году уснувший водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы».

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    18 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 миллиардов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы вынес заочный приговор бывшим руководителям Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым за масштабные финансовые махинации.

    Бывшие председатель совета директоров и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно приговорены к восьми годам лишения свободы по делу о хищении более 39 млрд рублей, передает РИА «Новости» из зала заседаний Лефортовского районного суда Москвы.

    «Признать Дмитрия Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Признать Алексея Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – огласила решение судья.

    Судебное решение было вынесено заочно, поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия и в настоящее время находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

    Ранее собрание кредиторов выставило на торги столичный особняк и подмосковные участки его брата Дмитрия. А весной текущего года суд заочно отправил под стражу крупного должника этой кредитной организации Александра Тер-Аванесова.

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    18 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    В аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы на Тверской-Ямской улице мотоциклист столкнулся с каретой скорой медицинской помощи, водитель мотоцикла скончался от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице, у дома 9, там столкнулись скорая и мотоцикл, указало ведомство в Max.

    «В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался», – добавили там.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все детали и причины произошедшей трагедии.

    В начале августа на юге Москвы легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи.

    Неделей ранее на Третьем транспортном кольце в результате ДТП с грузовиком погибла мотоблогер Татьяна Броновицкая.

    В конце прошлого года при аварии с участием скорой помощи и «Газели» в столице пострадали пять человек.

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    18 августа 2026, 02:55 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 13 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил о ликвидации еще семи БПЛА.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы.

    Военкор Александр Коц рассказывал, что украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    20 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 12 дронов уничтожили силы ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

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    18 августа 2026, 15:04 • Новости дня
    МВД: В Москве 10 лет подряд фиксируется снижение преступности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество правонарушений в российской столице за первую половину 2026 года заметно сократилось по сравнению с показателями десятилетней давности, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    В первом полугодии 2026 года число преступлений в Москве уменьшилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сказал Васенин РИА «Новости».

    Снижение регистрации правонарушений зафиксировано практически во всех округах города.

    По отношению к первым шести месяцам прошлого года преступность в столице упала на 17,1%.

    «При этом устойчивая тенденция к снижению регистрируемой преступности отмечается в столице на протяжении последних 10 лет. Так, количество злодеяний за шесть месяцев 2026 года в отношении шести месяцев 2017 года уменьшилось на 23,4%», – заявил представитель ведомства.

    За прошедшие полгода количество преступлений общеуголовной направленности сократилось на 28,3%. Правонарушения против собственности стали совершаться реже на 29,2%, а против личности – на 7,9%.

    Также Васенин отметил снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 13,9% за указанный период.

    Мэр столицы Сергей Собянин отмечал многократное уменьшение количества автоугонов и квартирных краж за последние 10 лет.

    Столичная полиция фиксировала снижение числа IT-преступлений на 22% за первые шесть месяцев этого года. Прокуратура Москвы сообщала о падении общего уровня преступности более чем на 20% в период с января по апрель.

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    19 августа 2026, 06:39 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 25, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем он опубликовал сообщение об отражении атаки еще четырех БПЛА.

    На местах падения фрагментов уничтоженных дронов продолжают работать профильные специалисты и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силами ПВО были ликвидированы 11 БПЛА, летевших на Москву.

    Российские военные отразили две атаки дронов ВСУ на Севастополь.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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