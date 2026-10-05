В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Круз обвинил Вэнса в неуверенности из-за споров о выборах 2028 года
Круз и Вэнс обострили спор из-за выборов 2028 года
Сенатор от Техаса Тед Круз обвинил вице-президента США Джей Ди Вэнса в неуверенности после того, как Вэнс заявил, что политик-де уже начал кампанию по борьбе за выдвижение в президенты от республиканцев в 2028 году.
Сенатор Тед Круз заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс «чувствует неуверенность», отвечая на его слова, что техасский республиканец уже ведет предвыборную кампанию к президентским выборам 2028 года, пишет Fox News со ссылкой на интервью Круза изданию Politico.
«По моему опыту, люди прибегают к политическим атакам тогда, когда чувствуют неуверенность», – заявил Круз в телефонном интервью Politico, комментируя реплику Вэнса в эфире NBC News, что якобы «совершенно очевидно», что сенатор уже баллотируется в президенты.
В интервью NBC News в четверг Джей Ди Вэнс сказал, что «в данный момент Тед Круз баллотируется в президенты», тогда как сам он, по его словам, лишь «старается помочь избранию республиканцев» и намерен продолжать этим заниматься.
Круз, ранее участвовавший в праймериз республиканцев в 2016 году и не исключавший нового похода в Белый дом, подчеркнул в беседе с Politico, что сосредоточен на промежуточных выборах и сохранении контроля республиканцев над Палатой представителей и Сенатом, напомнив о своей активной агитации за кандидатов партии, включая кампанию Вэнса в Огайо в 2022 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Джей Ди Вэнс не исключил участия в президентских выборах США в 2028 году. На прошлой неделе республиканцы в Конгрессе США начали подготовку к возможной внутрипартийной борьбе вокруг фигуры Вэнса. В мае Дональд Трамп назвал Вэнса и Марко Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года и таким образом подчеркнул их статус главных претендентов на выдвижение от республиканцев.