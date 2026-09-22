Американские республиканцы начали подготовку к борьбе с Вэнсом за выдвижение в президенты в 2028 году

Tекст: Игорь Иножарский

Хотя Вэнс лидирует в опросах, другие республиканцы, включая сенаторов Рика Скотта, Теда Круза, Джона Кеннеди и Рэнда Пола, а также члена палаты представителей Томаса Мэсси, рассматривают возможность участия в президентской гонке, сообщает The Washington Post.

Некоторые потенциальные кандидаты уже критикуют политику администрации Дональда Трампа. Пол заявил о готовности выступить против пошлин, зарубежных войн и участия государства в корпорациях, назвав это борьбой между популизмом и свободным рынком. Круз раскритиковал Вэнса за позицию по Ирану и связи с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном.

Вэнс, в свою очередь, предпринимает шаги для налаживания отношений с республиканцами. Недавно он выступил на саммите Республиканской еврейской коалиции и пригласил еврейского консервативного радиоведущего Сида Розенберга в Белый дом.

Опрос Bowling Green State University/YouGov показал, что 44% вероятных избирателей-республиканцев поддержат Вэнса, в то время как госсекретаря Марко Рубио, заявившего об отсутствии планов баллотироваться, поддерживают 21%. Круз и Пол получили 3% и 1% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США Дональд Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года. В апреле Вэнс заявил, что США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы. Летом 2025 года Трамп назвал Вэнса наиболее вероятным преемником на следующих выборах в США.