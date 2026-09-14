Робот устроил боксерский поединок с посетителем фестиваля в Екатеринбурге

Tекст: Дарья Григоренко

На Международном фестивале молодежи антропоморфный робот у стенда особой экономической зоны «Алабуга» привлек внимание одного из гостей мероприятия, передает РИА «Новости». Механический участник выставки поднял руки и вступил в шуточный спарринг с подошедшим мужчиной.

После короткой «тренировки» андроид пожал человеку руку и помахал на прощание, прежде чем удалиться.

Масштабное мероприятие проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Ожидается, что фестиваль соберет 10 тыс. участников, представляющих 191 страну мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок на Всемирной конференции роботов в Пекине.

Весной в Екатеринбурге появился первый в России автоматический заправщик автомобилей.

В прошлом году на выставке «Иннопром» в этом же городе разработчики презентовали говорящего робота-андроида с человеческой мимикой.