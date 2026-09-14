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    14 сентября 2026, 11:58 • В мире

    Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы ВПК США

    Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы ВПК США
    @ anduril.com

    Tекст: Александр Тимохин

    Иран празднует маленькую победу над США – ВМС страны захватили американский подводный боевой робот, который производил разминирование в Ормузском проливе. Чем примечателен данный аппарат и почему перед нами признак радикальных перемен не только в военно-морских вооружениях, но и в принципах работы ВПК США?

    Захваченный Ираном автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) Dive-LD – это изделие компании Anduril, предназначенное преимущественно для ведения разведки под водой. Согласно данным производителя, данный АНПА имеет гидроакустическое и навигационное оборудование и может находиться в автономном режиме около 10 суток. Его длина составляет 5,8 м, диаметр в самой широкой части 1,2 м, а масса чуть менее трех тонн. Максимальная заявленная глубина погружения – шесть тысяч метров.

    ВМС США начали получать такие АНПА в 2025 году. Комментируя потерю аппарата, представитель ВМС США назвал его «старой моделью». Из этого можно сделать предположение, что в распоряжении американского флота есть образцы и более современные.

    Аппарат был создан с учетом того, что его может захватить противник, и совсем уж секретного оборудования, захват которого недопустим полностью, на борту нет. Хотя, конечно, иранцы извлекут из находки массу полезного.

    Как заявляется, АНПА давно применялся в Ормузском проливе и был потерян по причине неисправности. Согласно американским СМИ, его использовали для поиска минных заграждений, выставленных Ираном.

    И вот тут стоит обратить внимание на самую интересную деталь. Аппарат, который может до 10 суток выполнять те или иные боевые задачи под водой, в том числе на большой глубине, должен быть по-настоящему автономным. От точки погружения на глубину, на которой его антенна оказывается полностью под водой, до точки всплытия на такую же глубину он должен полностью управлять собой сам.

    Сам ориентироваться в подводных течениях, определять снос и текущее местоположение. Не нырнуть в жидкий придонный ил, обходить отмели, собирать и записывать в машинный формат всю необходимую информацию. Уходить от места выполнения боевых задач в точку подвсплытия, передавать собранные данные по радиосвязи (например, через спутник) и потом снова уходить на боевую задачу. Он должен менять свои действия при появлении или исчезновении противника – самостоятельно.

    Это требует очень хорошо проработанного искусственного интеллекта (ИИ). И таковой на борту есть, иначе эта машина просто не смогла бы функционировать.

    Поневоле стоит задуматься о том, где еще, кроме Ормузского пролива, ВМС США могут применять аналогичные аппараты против своих противников прямо сейчас.

    Опубликованное фото говорит о том, что у аппарата может быть реконфигурируемый внутренний объем в нижней части корпуса. А раз так, напрашивается еще один вопрос: а он может сам ставить мины в нужном месте? Теоретически ответ должен быть как минимум «скорее да, чем нет». Это прямо проистекает из того, что мы знаем о ценностях и приоритетах американских военных.

    А значит, можно предположить, что у США прямо сейчас есть техническая возможность наставить где угодно мины без использования подлодок и авиации, за которыми традиционно следит разведка. Вопрос лишь в масштабах таких постановок. ВМС США не скрывают, что уже перешли к широкому внедрению НПА и АНПА в деятельность флота.

    Специализированные отряды, применяющие НПА, развертывались в США с середины 2010-х годов, но прямо сейчас они проходят реорганизацию. Для операций в Тихом океане развернута 1-я эскадра АНПА (UUVRON 1), в Атлантике – 3-я (UUVRON 3). Естественно, что они могут действовать и в других частях мира, и далеко не с одним типом НПА.

    Создан оперативный центр по применению НПА, отдельное безэкипажное командование, есть боевые отряды. На их эмблемах, кстати, акулы и крокодилы, несущие в зубах и лапах мины и торпеды – и это не просто так. И вот среди всего этого выясняется, что и АНПА с искусственным интеллектом и способностью действовать самостоятельно уже в строю ВМС США.

    В этой истории важны две вещи. Первая – собственно сам искусственный интеллект. Мы уже знали, что ИИ типа Palantir Maven или что-то похожее работает с разведданными и позволяет резко нарастить количество ударов и атак, наносимых одними и теми же силами. Что различные безэкипажные и беспилотные системы позволяют отвязать численность населения страны от ее военной мощи. Но ИИ, примененный в системе управления оружием – это другой уровень.

    Теперь рассоединение численности войск и их боевых возможностей становится абсолютным – автономным боевым системам не нужны люди-операторы, даже один на несколько единиц. Возможно, именно с этим всем нам придется воевать.

    И вторая – то, какие компании внедряют ИИ в повседневную деятельность войск. Прежде всего, конечно, это Palantir – создатель и поставщик средств работы с разведданными, управления войсками и прогнозирования развития обстановки. Palantir помогает Украине выбирать цели и планировать атаки объектов на российской территории. И еще одна важнейшая сила в сфере боевого ИИ – это Anduril. У нее есть своя специфика – создание относительно простых технически и не очень дорогих, но при этом управляемых с использованием ИИ систем оружия.

    Эти две корпорации – это, по сути, первые ласточки нового американского военно-промышленного комплекса. Новые зубы акулы, стремительно пожирающие рынок у традиционных гигантов американской оборонки типа Boeing или Lockheed Martin.

    Anduril разрабатывает и поставляет в ВС США массу боевых систем разведывательного и ударного назначения, значительная часть которых управляется или просто с помощью ИИ, как пойманный иранцами АНПА, или с их использованием, как беспилотный истребитель-воздушная мишень QF-44 Fury.

    ИИ – это первое отличие того, что делает Anduril, а второе – цена. Все изделия имеют простую конструкцию, часть комплектующих гражданского назначения, не самые высокие тактико-технические характеристики, но зато возможность производиться в больших количествах.

    И эти два фактора делают «новый ВПК» США фундаментально другим явлением, чем «старый».

    Раньше военная промышленность предлагала дорогие и не сильно массовые изделия с длительным циклом производства. Сейчас речь идет о дешевых, массовых и простых изделиях с коротким циклом производства – и иногда с автономным управлением или полуавтономным (один оператор управляет группой боевых машин, часть функций не требует оператора).

    Неудивительно, что и Palantir, и Anduril вломились на американский рынок военной продукции как таран, бесцеремонно и безжалостно отрывая у всех конкурентов кусок бюджетных денег. Их влияние непрерывно растет. Palantir стал незаменим в разведке и управлении процессами. Anduril массово скупает маленькие компании, занимающиеся военными инновациями, и активно заходит в совершенно разные сферы: подводные аппараты, беспилотные самолеты, стационарные системы разведки, крылатые ракеты. И все на новых «идеологических» основаниях – массовость, дешевизна, часто автономность.

    Эти гиганты все больше будут определять лицо американского ВПК, меняя подходы к разработке и производству оружия – хотя бы поэтому стоит следить и за их изделиями, и за тем, как теперь эти вооружения будут оценивать на себе, в частности, иранские вооруженные силы. Даже вне связи с тем, что Dive-LD способен действовать и у российских военно-морских баз.

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