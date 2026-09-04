Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

Tекст: Ольга Никитина

Главное об ипотечных каникулах в 2026 году

Ипотечные каникулы – это льготный период, когда заемщик временно не платит ипотеку или платит меньше.

Долг по ипотеке при этом не списывается, а обязательства по кредиту сохраняются.

С 1 сентября 2026 года появляется новое основание: рождение или усыновление второго ребенка и последующих детей.

Максимальный срок льготного периода по новому основанию – до полутора лет.

Новые правила распространяются и на ипотечные договоры, заключенные до 1 сентября 2026 года.

Подать требование нужно кредитору – банку или другой организации, выдавшей ипотечный кредит или заем.

Подтвердить основание можно свидетельствами о рождении или усыновлении каждого ребенка либо удостоверением многодетной семьи.

Заемщик может попросить полностью приостановить платежи или уменьшить их размер.

Ипотечные каникулы не равны реструктуризации: это законный льготный период при выполнении условий.

До официального оформления каникул прекращать платежи нельзя: иначе может возникнуть просрочка.

Что такое ипотечные каникулы

Ипотечные каникулы – это льготный период по ипотечному кредиту или займу. В это время заемщик может временно приостановить платежи или уменьшить их размер.

Важно: ипотечные каникулы не означают, что банк прощает долг. Кредитный договор продолжает действовать, обязательства заемщика сохраняются, а срок кредита фактически сдвигается.

Во время льготного периода заемщик получает временную передышку. После окончания каникул он возвращается к платежам по графику, который должен предоставить кредитор.

До 2026 года ипотечные каникулы уже существовали для заемщиков в трудной жизненной ситуации. С 1 сентября 2026 года появляется отдельное дополнительное основание для семей с детьми – рождение или усыновление второго ребенка и последующих детей.

Коротко: ипотечные каникулы – это законная отсрочка или уменьшение платежей по ипотеке, а не списание долга.

Что изменится с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 4 июля 2026 года № 229-ФЗ. Он дополняет правила об ипотечных каникулах новым основанием для семей с детьми.

Новое основание – рождение или усыновление второго ребенка и последующих детей.

Это значит, что заемщик сможет обратиться к кредитору с требованием о льготном периоде, если в семье родился или был усыновлен второй ребенок, третий ребенок или следующий ребенок.

Главные изменения:

появляется отдельное основание для семей с двумя и более детьми;

максимальный срок льготного периода по новому основанию может составлять до 18 месяцев;

заемщик может указать желаемую длительность каникул;

подтверждающими документами будут свидетельства о рождении или усыновлении детей либо удостоверение многодетной семьи;

новые положения распространяются и на договоры, заключенные до 1 сентября 2026 года.

Если заемщик сам не укажет длительность льготного периода, при рождении второго или последующего ребенка период устанавливается до достижения таким ребенком возраста полутора лет. При усыновлении – не более чем на 18 месяцев со дня усыновления.

Кому положены ипотечные каникулы для семей с детьми

Новые ипотечные каникулы положены заемщику по ипотечному кредиту или займу при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей.

Речь идет о кредитном договоре или договоре займа, который:

заключен заемщиком-физлицом;

оформлен для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью;

обеспечен ипотекой;

соответствует условиям закона об ипотечных каникулах.

То есть это не любые кредиты и не потребительские займы без залога недвижимости. Новое основание касается именно ипотечных кредитов и займов.

Помимо семейного основания сохраняются и общие условия ипотечных каникул. Например, в справочных материалах по действующему регулированию указывается максимальный размер кредита или займа, по которому можно обратиться за льготным периодом, – 15 млн рублей. Также предметом ипотеки должно быть, например, единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение. Есть и другие условия, поэтому перед подачей требования их нужно проверить по закону, договору и разъяснениям кредитора.

Нужно ли быть многодетной семьей

Быть многодетной семьей в смысле отдельного удостоверения не всегда обязательно. Новое основание связано с рождением или усыновлением второго ребенка и последующих детей.

Подтвердить право можно:

свидетельством о рождении каждого ребенка;

свидетельством об усыновлении или удочерении каждого ребенка;

удостоверением многодетной семьи в Российской Федерации, если оно есть.

Удостоверение многодетной семьи – один из возможных подтверждающих документов, но не единственный. Если удостоверения нет, заемщик может подтвердить обстоятельства свидетельствами о рождении или усыновлении детей.

При этом банк будет проверять документы и основания по действующему закону. Поэтому важно заранее подготовить полный комплект документов на детей и уточнить требования кредитора.

На какой срок дают ипотечные каникулы

По новому основанию максимальный срок ипотечных каникул может составлять до 18 месяцев, то есть до полутора лет.

Заемщик вправе сам определить длительность льготного периода и дату его начала в своем требовании. Но есть ограничения.

При рождении второго или последующего ребенка дата окончания льготного периода не должна быть позднее даты, когда второму или каждому следующему ребенку исполнится полтора года.

При усыновлении или удочерении второго или последующего ребенка льготный период не должен заканчиваться позднее 18 месяцев со дня усыновления или удочерения.

Если заемщик не укажет длительность периода, она будет определяться по правилам закона: при рождении – до достижения ребенком возраста полутора лет, при усыновлении – не более 18 месяцев со дня усыновления.

Также заемщик может прекратить каникулы раньше. Если финансовая ситуация улучшилась, можно уведомить кредитора и вернуться в график платежей.

Можно ли оформить ипотечные каникулы по старому договору

Да. Новые положения распространяются и на правоотношения из договоров кредита или займа, заключенных до 1 сентября 2026 года.

Это важное правило: заемщик не обязан оформлять ипотеку заново после вступления закона в силу. Если ипотечный договор был заключен раньше, но соответствует условиям закона, семья сможет обратиться за льготным периодом после 1 сентября 2026 года.

Однако нужно учитывать не только дату договора. Банк также проверит:

является ли кредит ипотечным;

обеспечен ли он ипотекой;

заключен ли договор не для предпринимательских целей;

есть ли подтвержденное основание;

соответствует ли кредит общим условиям ипотечных каникул;

правильно ли подано требование.

Если договор старый, лучше заранее запросить у банка разъяснение, подходит ли он под новые правила.

Какие документы нужны для ипотечных каникул

Для оформления ипотечных каникул заемщик подает кредитору требование и прикладывает подтверждающие документы.

Базовый набор может включать:

требование заемщика о предоставлении льготного периода;

паспорт;

данные кредитного договора;

свидетельства о рождении детей;

свидетельства об усыновлении или удочерении, если ребенок усыновлен;

удостоверение многодетной семьи, если оно есть;

документы, которые банк вправе запросить по закону и договору;

контактные данные заемщика;

сведения о желаемом сроке льготного периода;

указание, что заемщик просит: приостановить платежи или уменьшить их размер.

Для нового основания главным подтверждением будут именно документы о рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей либо удостоверение многодетной семьи.

Перед подачей требования лучше проверить требования банка. У разных кредиторов может отличаться форма заявления, канал подачи и способ загрузки документов.

Как оформить ипотечные каникулы в 2026 году

Оформление начинается не с прекращения платежей, а с обращения к кредитору. Пока банк не получил требование и не оформил льготный период, заемщик должен продолжать платить по графику.

Порядок действий:

1. Проверить основание: рождение или усыновление второго или последующего ребенка.

2. Подготовить свидетельства о рождении детей или документы об усыновлении.

3. Проверить ипотечный договор.

4. Уточнить в банке форму требования.

5. Выбрать вариант: приостановить платежи или уменьшить их размер.

6. Указать желаемый срок льготного периода.

7. Направить требование кредитору.

8. Приложить подтверждающие документы.

9. Сохранить подтверждение отправки.

10. Дождаться ответа кредитора.

11. Получить новый график платежей или уведомление об изменении условий.

12. Проверить, с какой даты начинается льготный период.

Все документы и переписку с банком нужно сохранять. Это поможет, если возникнет спор о дате обращения, составе документов или начале льготного периода.

Куда подавать заявление: в банк, МФЦ или Госуслуги

Основное обращение подается кредитору – банку или другой организации, которая выдала ипотечный кредит или заем.

Способ подачи зависит от кредитора и условий договора. Обычно доступны:

офис банка;

личный кабинет;

мобильное приложение;

электронная почта или защищенный канал банка;

почтовое отправление;

иной способ, предусмотренный договором или правилами банка.

Через Госуслуги могут быть информационные сервисы или отдельные уведомления, но само требование о предоставлении ипотечных каникул подается кредитору. МФЦ в стандартной ситуации не заменяет обращение в банк.

Перед подачей лучше уточнить у банка:

форму требования;

список документов;

допустимые способы подачи;

сроки рассмотрения;

как банк уведомит о решении;

когда начнется льготный период.

Что писать в заявлении на ипотечные каникулы

В требовании о предоставлении ипотечных каникул нужно четко указать основание и желаемый вариант льготного периода.

В заявлении обычно указывают:

ФИО заемщика;

паспортные данные;

номер кредитного договора;

контакты;

основание – рождение или усыновление второго или последующего ребенка;

желаемую дату начала льготного периода;

желаемую длительность льготного периода;

просьбу приостановить платежи или уменьшить их размер;

перечень приложенных документов;

дату и подпись.

Если заемщик просит уменьшить платеж, а не полностью его остановить, нужно указать желаемый размер платежа или порядок его определения, если это предусмотрено формой банка.

Формулировки должны быть понятными и без двусмысленности. Если банк предлагает свою форму, лучше использовать ее.

Можно ли уменьшить платеж, а не полностью его остановить

Да. Ипотечные каникулы могут быть оформлены в двух вариантах: приостановление платежей или уменьшение их размера.

Заемщик выбирает вариант в требовании. Это важно, потому что полная пауза и уменьшенный платеж по-разному влияют на семейный бюджет и дальнейший график.

Полная приостановка платежей удобна, если доход временно резко снизился или расходы на ребенка выросли настолько, что платить ипотеку невозможно.

Уменьшение платежа может подойти тем, кто хочет снизить нагрузку, но при этом продолжать частично обслуживать кредит.

После окончания льготного периода заемщик возвращается к платежам. Кредитор должен предоставить обновленную информацию о графике и последствиях для срока кредита и переплаты.

Что будет с процентами и долгом во время каникул

Ипотечные каникулы не списывают долг. Они временно меняют порядок исполнения обязательств.

Во время каникул кредитор не вправе начислять неустойку, штрафы и пени за сам факт использования законного льготного периода. Также в период каникул кредитор не должен взыскивать предмет ипотеки или обращаться к поручителю только из-за того, что заемщик воспользовался законной мерой поддержки.

При этом нужно учитывать особенности нового длительного периода. По разъяснению Банка России, с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по кредитному договору может увеличиться. Закон также предусматривает специальные правила начисления и последующей уплаты процентов за часть льготного периода.

Поэтому перед подачей требования важно запросить у банка расчет:

как изменится срок кредита;

как изменится график платежей;

будут ли начисляться проценты в конкретный период;

когда и как их нужно будет платить;

увеличится ли общая переплата;

что будет при досрочном выходе из каникул.

Заемщику важно понимать не только размер передышки, но и будущие последствия для кредита.

Может ли банк отказать в ипотечных каникулах

Банк проверяет основание и документы. Если условия закона выполнены, ипотечные каникулы – это не просто добрая воля банка, а право заемщика потребовать льготный период.

Но отказ возможен, если:

нет подтверждающих документов;

документы заполнены неправильно;

основание не подпадает под закон;

кредит не является ипотечным;

договор заключен для предпринимательских целей;

обязательство не обеспечено ипотекой;

кредит не соответствует общим условиям ипотечных каникул;

требование подано не тому кредитору;

заемщик не указал нужные сведения;

есть ограничения, которые нужно проверять по конкретному договору и закону.

Если банк отказал, нужно запросить письменное объяснение. Иногда отказ связан не с отсутствием права, а с неполным комплектом документов или ошибкой в заявлении.

Что делать, если банк отказал

Если банк отказал в ипотечных каникулах, не стоит сразу оставлять ситуацию без движения. Сначала нужно понять причину.

Порядок действий:

запросить письменное объяснение отказа;

проверить, все ли документы приложены;

сверить основание с законом;

исправить заявление, если в нем ошибка;

подать требование повторно;

обратиться в службу поддержки банка;

направить обращение в Банк России;

при споре получить юридическую консультацию;

при необходимости обращаться в суд.

До урегулирования вопроса заемщик должен внимательно следить за графиком платежей. Если просто перестать платить без оформленных каникул, банк может зафиксировать просрочку.

Все обращения, ответы банка, чеки, документы и подтверждения отправки нужно сохранять.

Ипотечные каникулы и обычная реструктуризация: в чем разница

Ипотечные каникулы, реструктуризация и рефинансирование – разные механизмы. Их не стоит смешивать.

Ипотечные каникулы – это льготный период, предусмотренный законом. Если заемщик соответствует условиям, он вправе обратиться к кредитору с требованием. Банк проверяет основания и документы.

Реструктуризация – это изменение условий кредита по договоренности с банком. Например, банк может снизить платеж, увеличить срок, изменить график или предложить другой вариант. Но решение принимается по правилам кредитора, если речь не идет о законных каникулах.

Рефинансирование – это новый кредит для погашения старого. Его может выдать прежний или новый банк, но заемщика оценивают заново: по доходу, кредитной истории, нагрузке и другим критериям.

Если семья подходит под законные ипотечные каникулы, сначала стоит рассмотреть именно этот механизм. Если не подходит – можно обсуждать с банком реструктуризацию.

Чем новые ипотечные каникулы отличаются от общих ипотечных каникул

Общие ипотечные каникулы существовали и раньше. Они предоставлялись заемщикам в трудной жизненной ситуации: например, при потере работы, инвалидности, длительной временной нетрудоспособности, существенном снижении дохода или увеличении числа иждивенцев при одновременном ухудшении финансового положения.

Рождение ребенка раньше могло учитываться через общие условия: увеличение числа иждивенцев, снижение дохода и высокая доля платежей по ипотеке в семейном бюджете.

С 1 сентября 2026 года появляется отдельное специальное основание – рождение или усыновление второго и последующих детей.

Главные отличия нового основания:

оно прямо связано с появлением второго или последующего ребенка;

максимальный срок может достигать полутора лет;

подтверждение идет через документы о рождении или усыновлении детей либо удостоверение многодетной семьи;

новое основание проще объяснить семьям с детьми, чем общие правила о снижении дохода.

Если семья не подходит под новое «родительское» основание, она может проверить, нет ли права на общие ипотечные каникулы по другим жизненным обстоятельствам.

Можно ли взять ипотечные каникулы, если ребенок родился до 1 сентября 2026 года

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Новые положения распространяются на ипотечные договоры, заключенные до этой даты, но вопрос о дате рождения или усыновления ребенка нужно оценивать аккуратно.

Безопасная формулировка такая: если ребенок родился или был усыновлен, а обращение подается после вступления закона в силу, заемщику нужно уточнить применение новой нормы у кредитора. Банк будет оценивать документы по действующему закону и своим процедурным правилам.

Не стоит автоматически обещать, что любая семья, где второй ребенок родился до 1 сентября 2026 года, точно получит новые каникулы. Для СМИ корректнее указать, что договоры, заключенные до 1 сентября, подпадают под новые положения, а применение к конкретной дате рождения или усыновления лучше проверить у банка и по тексту закона на дату обращения.

Если семья не подходит под новое основание, можно проверить общие ипотечные каникулы – например, при снижении дохода и увеличении числа иждивенцев.

Как ипотечные каникулы повлияют на кредитную историю

Законные ипотечные каникулы не нужно путать с просрочкой. Если заемщик правильно оформил льготный период и получил подтверждение кредитора, он действует в рамках закона.

Но если просто перестать платить без подачи требования и оформления каникул, это будет уже не льгота, а риск просрочки.

Чтобы защитить кредитную историю:

не прекращайте платежи до оформления каникул;

подавайте требование официальным способом;

сохраняйте подтверждение отправки;

получите ответ банка;

проверьте новый график;

уточните дату начала льготного периода;

следите, чтобы банк корректно отразил изменения;

не пропускайте платежи после окончания каникул.

Если в кредитной истории появилась ошибка, нужно обратиться в банк и бюро кредитных историй. Но проще не допускать спорной ситуации и оформлять все письменно.

Главные ошибки заемщиков

Ипотечные каникулы помогают снизить нагрузку, но только если оформить их правильно.

Главные ошибки:

перестали платить до оформления каникул;

не приложили документы на детей;

отправили заявление не тем способом;

не указали срок льготного периода;

не указали вариант: пауза или уменьшение платежа;

не сохранили подтверждение отправки;

перепутали ипотечные каникулы и реструктуризацию;

не проверили новый график;

решили, что долг списывается;

не уточнили, как изменится переплата;

обратились слишком поздно, когда уже накопилась просрочка;

не запросили письменный отказ при споре;

не проверили, подходит ли договор под условия закона.

Главное правило: сначала требование, документы и подтверждение банка – потом изменение платежного поведения. Самостоятельно прекращать выплаты нельзя.

Кратко: ипотечные каникулы для семей с детьми в 2026 году

С 1 сентября 2026 года семьи смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. Максимальный срок льготного периода по новому основанию – до полутора лет.

Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить обстоятельства свидетельствами о рождении или усыновлении детей либо удостоверением многодетной семьи.

Каникулы не списывают ипотеку, а временно меняют порядок платежей. Заемщик может попросить приостановить платежи или уменьшить их размер. После окончания льготного периода платежи возвращаются по обновленному графику.

Вопросы и ответы

Кто сможет оформить ипотечные каникулы с 1 сентября 2026 года?

Заемщики по ипотечному кредиту или займу смогут оформить каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

На какой срок дают ипотечные каникулы семьям с детьми?

По новому основанию заемщик сможет указать срок льготного периода максимум до полутора лет. При рождении ребенка окончание каникул не должно быть позднее даты достижения вторым или последующим ребенком возраста полутора лет, при усыновлении – позднее 18 месяцев со дня усыновления.

Какие документы нужны?

Нужны документы, подтверждающие рождение или усыновление детей: свидетельства о рождении или усыновлении каждого ребенка либо удостоверение многодетной семьи. Также банк может запросить документы по кредитному договору и другие сведения, предусмотренные законом и процедурой кредитора.

Можно ли оформить каникулы по ипотеке, взятой до 1 сентября 2026 года?

Да, новые положения распространяются на отношения из кредитных договоров и договоров займа, заключенных до 1 сентября 2026 года.

Ипотечные каникулы списывают долг?

Нет. Каникулы временно приостанавливают или уменьшают платежи, но не списывают ипотеку. После льготного периода заемщик возвращается к платежам по обновленному графику.

Можно ли выйти из ипотечных каникул раньше?

Да. Заемщик вправе прекратить льготный период раньше, уведомив кредитора установленным способом. После этого он возвращается к платежам по графику.

Куда подавать заявление на ипотечные каникулы?

Требование подают кредитору – банку или другой организации, которая выдала ипотечный кредит или заем. Способ подачи зависит от банка: офис, личный кабинет, мобильное приложение, почта или иной предусмотренный канал.

Можно ли не платить ипотеку сразу после рождения ребенка?

Нет. Сначала нужно оформить ипотечные каникулы: подать требование кредитору, приложить документы и получить изменение графика. Если просто перестать платить, может возникнуть просрочка.

Можно ли уменьшить платеж, а не полностью остановить выплаты?

Да. В требовании заемщик может выбрать, что ему нужно: приостановить исполнение обязательств или вносить платежи в посильном размере.

Что делать, если банк отказал?

Нужно запросить письменное объяснение, проверить документы и основание, при необходимости подать требование повторно. Если заемщик считает отказ незаконным, можно обратиться в Банк России, получить юридическую консультацию и защищать права в суде.

Ипотечные каникулы в 2026 году станут доступнее для семей с детьми: с 1 сентября появится отдельное основание для заемщиков, у которых родился или был усыновлен второй ребенок либо последующие дети. Максимальный срок льготного периода по этому основанию – до 18 месяцев.

Но каникулы не означают списание ипотеки. Это временная пауза или уменьшение платежей, после которых заемщик возвращается к расчетам по обновленному графику. Чтобы не получить просрочку, нужно обращаться именно к кредитору, подавать требование официальным способом, прикладывать документы на детей и сохранять подтверждение всех действий.