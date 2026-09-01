После торжественной линейки первоклассники школе № 1694 имени П. М. Фитина посмотрели видеообращение президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул важность трудолюбия и настойчивости для осуществления мечты и отметил, что перед молодыми людьми открывается огромное пространство возможностей (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

Первый урок первоклассников в «Лицее Крымской весны» в селе Мирное в Крыму (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)

После торжественной линейки первоклассники отправляются в свои классы, где для них начинается учебный год (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Первоклассники во время первого урока в Генической санаторной школе-интернате в Херсонской области (фото: Алексей Коновалов/ТАСС)

Школе в этом году было присвоено имя героя Великой Отечественной войны Федора Чистякова. В советские годы в его честь назвали местную пионерскую дружину. Кроме того, работал музей, посвященный подвигу советского воина (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)

Дети во время урока в новом корпусе школы № 129 имени Федора Чистякова в Санкт-Петербурге. Сегодня эту школу называют воплощением современного стандарта в образовании (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)

Дети в школе «Марьина Роща» имени В.Ф. Орлова. Для первоклашек этот день стал началом большого жизненного путешествия длиною в 11 лет (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Во вторник за парты в России сели около 17,6 млн учеников, а впервые в этом году порог школы переступили около 1,5 млн детей. В День знаний они начали обучение в более чем 38 тыс. школ по всей стране (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

Атом и российский газ реабилитировали в Германии Отказ от атомной энергии и российского газа был ошибкой, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. Ему сделать такое признание оказалось проще, ведь эти решения принимал не он. Германия поспешила избавиться от надежной управляемой энергии в пользу непредсказуемой возобновляемой. И теперь ей придется раскошеливаться на возврат к старому. Ошибки дорого обходятся экономике. Подробности Перейти в раздел

«История научила Россию быть безграничной» Как Восток стал частью политической культуры России? Вопрос, на который призвана ответить новая книга профессора НИУ ВШЭ, программного директора Клуба «Валдай» Тимофея Бордачева. «Если угодно, – уточняет автор, – в ней описывается, как и почему наши достойные соседи по ближайшему Востоку рано или поздно становятся нами». Подробности Перейти в раздел

Новые приключения «Смешариков» из Болохово За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности Перейти в раздел

Почему исландцы отвергли Евросоюз Чувствительное политическое поражение нанесено и Брюсселю, и самой идее Евросоюза как «цветущего сада», в который якобы мечтают попасть все соседние страны. На прошедшем в Исландии референдуме население этой страны отказалось от идеи вступления в ЕС. А все дело в том, что вне рамок Евросоюза исландцам гораздо выгоднее. Почему? Подробности Перейти в раздел

Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности Перейти в раздел

США возобновили войну удачно для России Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем? Перейти в раздел