Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».7 комментариев
В России отметили День знаний
Во вторник за парты в России сели около 17,6 млн учеников, а впервые в этом году порог школы переступили около 1,5 млн детей. В День знаний они начали обучение в более чем 38 тыс. школ по всей стране (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Дети в школе «Марьина Роща» имени В.Ф. Орлова. Для первоклашек этот день стал началом большого жизненного путешествия длиною в 11 лет (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Дети во время урока в новом корпусе школы № 129 имени Федора Чистякова в Санкт-Петербурге. Сегодня эту школу называют воплощением современного стандарта в образовании (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
Школе в этом году было присвоено имя героя Великой Отечественной войны Федора Чистякова. В советские годы в его честь назвали местную пионерскую дружину. Кроме того, работал музей, посвященный подвигу советского воина (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
Первоклассники во время первого урока в Генической санаторной школе-интернате в Херсонской области (фото: Алексей Коновалов/ТАСС)
Открытие бюста Федора Чистякова в главном холле нового корпуса школы № 129 в Санкт-Петербурге (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
Школьники во время торжественной линейки в луганской школе «Академия детства» (фото: Александр Река/ТАСС)
После торжественной линейки первоклассники отправляются в свои классы, где для них начинается учебный год (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Кадеты на торжественной линейке в школе-интернате имени Г.Т. Берегового в Донецке (фото: Таисия Воронцова/РИА Новости)
Первый урок первоклассников в «Лицее Крымской весны» в селе Мирное в Крыму (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)
Первоклассник перед началом торжественной линейки в московской школе (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Первоклассники после торжественной линейки в московской школе № 1694 имени П.М. Фитина (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
После торжественной линейки первоклассники школе № 1694 имени П. М. Фитина посмотрели видеообращение президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул важность трудолюбия и настойчивости для осуществления мечты и отметил, что перед молодыми людьми открывается огромное пространство возможностей (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)