Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.6 комментариев
Чебурашке – 60 лет
Известному литературному и мультипликационному персонажу Чебурашке исполнилось 60 лет. Именно 20 августа 1966 года в свет вышла повесть Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Автором мультипликационного образа «странной игрушки безымянной» стал Леонид Шварцман. Чебурашка, воплощенный им на экранах, полюбился миллионам детей (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Чебурашка приобрел уникальную известность. Он даже стал символом российского спорта, сменив на этом посту не менее узнаваемого олимпийского Мишку (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Полюбился он и самим спортсменам: на фотографии с ушастым другом позируют российские биатлонистки Светлана Ишмуратова, Альбина Ахатова, Ольга Зайцева и Анна Богалий (слева направо), завоевавшие золотую медаль в эстафетной гонке (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
При этом популярность Чебурашки не ограничивается Россией или одними лишь республиками бывшего СССР. Ушастого красавца любят даже в далекой Японии (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Стал он и символом прошедшего в 2024 году Всемирного фестиваля молодежи. В 2026 году он снова станет частью этого крупнейшего международного молодежного события (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
При этом Чебурашка не теряет своей актуальности и сегодня. Образ культового героя переосмысляется и адаптируется к современным тенденциям (фото: Антон Новодережкин/ТАСС)
На счету Чебурашки огромное количество появлений в мультипликационных и кинематографических произведениях. В 2023 году отечественный прокат покорил одноименный фильм, в котором советский персонаж предстал в обновленном образе (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Чебурашка за свою карьеру даже успел послужить индикатором невесомости у отечественных космонавтов (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
За 60 лет Чебурашка стал не просто персонажем мультфильма, а полноценным символом, объединяющим народ: он напоминает всем, что доброта и дружба помогают преодолеть любые невзгоды (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Помогает Чебурашка и бойцам СВО. Его фигурки часто становятся талисманами для солдат, отстаивающих интересы России на фронте (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Таким образом Чебурашка стал одним из самых любимых персонажей нескольких поколений (фото: Виталий Белоусов/ТАСС)