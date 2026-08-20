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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

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    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    20 августа 2026, 17:55 • Фоторепортаж

    Чебурашке – 60 лет

    Известному литературному и мультипликационному персонажу Чебурашке исполнилось 60 лет. Именно 20 августа 1966 года в свет вышла повесть Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Автором мультипликационного образа «странной игрушки безымянной» стал Леонид Шварцман. Чебурашка, воплощенный им на экранах, полюбился миллионам детей (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Чебурашка приобрел уникальную известность. Он даже стал символом российского спорта, сменив на этом посту не менее узнаваемого олимпийского Мишку (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Полюбился он и самим спортсменам: на фотографии с ушастым другом позируют российские биатлонистки Светлана Ишмуратова, Альбина Ахатова, Ольга Зайцева и Анна Богалий (слева направо), завоевавшие золотую медаль в эстафетной гонке (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    При этом популярность Чебурашки не ограничивается Россией или одними лишь республиками бывшего СССР. Ушастого красавца любят даже в далекой Японии (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Стал он и символом прошедшего в 2024 году Всемирного фестиваля молодежи. В 2026 году он снова станет частью этого крупнейшего международного молодежного события (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    При этом Чебурашка не теряет своей актуальности и сегодня. Образ культового героя переосмысляется и адаптируется к современным тенденциям (фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

    На счету Чебурашки огромное количество появлений в мультипликационных и кинематографических произведениях. В 2023 году отечественный прокат покорил одноименный фильм, в котором советский персонаж предстал в обновленном образе (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Чебурашка за свою карьеру даже успел послужить индикатором невесомости у отечественных космонавтов (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    За 60 лет Чебурашка стал не просто персонажем мультфильма, а полноценным символом, объединяющим народ: он напоминает всем, что доброта и дружба помогают преодолеть любые невзгоды (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Помогает Чебурашка и бойцам СВО. Его фигурки часто становятся талисманами для солдат, отстаивающих интересы России на фронте (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Таким образом Чебурашка стал одним из самых любимых персонажей нескольких поколений (фото: Виталий Белоусов/ТАСС)

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    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

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    Смерть от унижения. Ассенизаторы против уральских ученых

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    Новый министр обороны Украины опасен своей специализацией

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что поляки бьют украинцев

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