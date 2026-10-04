Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
В ДТП с «Газелью» в центре Москвы пострадали два человека
В центре Москвы произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и «Газели», в результате которого пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«По предварительным данным, около 19:20 в районе дома 18, строения 1 по Садовой-Спасской улице произошло столкновение двух транспортных средств (Toyota и «Газель»). В результате ДТП пострадали два человека», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».
В столичном главке МВД также отметили, что сотрудники ГАИ в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве увеличилось.
В июле в аварии с автобусом и «Газелью» в столице пострадали 14 человек.