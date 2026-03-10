Владелец кафе организовал подпольный завод спиртного в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, подозреваемой в нелегальном изготовлении и продаже алкогольной продукции, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Организатором криминального бизнеса оказался владелец одного из кафе, устроивший цех в хозяйственных помещениях.

«Производство располагалось в подсобных помещениях на территории нескольких населенных пунктов Московской области. Предварительно установлено, что организатором криминального бизнеса стал владелец одного из кафе», – рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, кустарные жидкости разливали по бутылкам для продажи в торговых точках.

В ходе обысков оперативники нашли резервуары с более чем 30 тоннами спиртного и свыше 4,2 тыс. литров готового товара без маркировки. Также было изъято оборудование, тара и этикетки, имеющие значение для следствия. Вся продукция, изготовленная в полной антисанитарии, отправлена на экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота этилового спирта и немаркированной продукции. Один из фигурантов заключен под стражу, трое отправлены под домашний арест. Еще двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В ведомстве добавили, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников схемы и выявлению каналов сбыта контрафакта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Томске под суд отдали организаторов крупного подпольного оборота спиртного и табака. Полицейские изъяли у жителя Туапсинского района более пяти тонн нелегального вина.