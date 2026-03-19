  • Новость часаСилы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Демарш в команде Трампа потряс основы отношений США и Израиля
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны
    Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    Роскомнадзор рассказал о нарушениях со стороны Telegram
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    Глава ЦРУ: США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    17 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    36 комментариев
    19 марта 2026, 03:57 • Новости дня

    Стоимость нефти Brent достигла 112 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цена Brent в ходе торгов прибавила 8,21%. Позднее рост замедлился до 8,06% (111,84 доллара за баррель), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.

    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    @ Fareed Khan/AP/TASS

    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (20)
    17 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    @ Светлана Майорова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайские госкомпании обсуждают возобновление закупок российской нефти после четырехмесячного перерыва, учитывая более низкую стоимость в сравнении с поставками из Бразилии, сообщает Reuters.

    Reuters, ссылаясь на пять источников в российской нефтяной отрасли, передает, что китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о закупке российской нефти.

    Переговоры стартовали после четырехмесячного перерыва, вызванного опасениями из-за американских санкций против российской нефтяной отрасли, отмечает РБК. Сейчас компании рассматривают возможность оплаты и поставки нефти в течение месяца, чтобы попасть в период действия американских послаблений.

    По информации источников, сделки по импорту могут быть заключены уже в ближайшее время, так как российская нефть сейчас дешевле поставок из Бразилии и Западной Африки. Один из собеседников агентства уточнил, что торговые подразделения Sinopec и PetroChina на этой неделе обсуждали условия возможных закупок.

    Кроме того, источник, знакомый с операциями PetroChina, сообщил, что компании могут приобретать нефть у независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов или трейдеров, которые уже хранят российскую нефть. Он уточнил: «Некоторые независимые заводы готовы перепродавать нефть, так как это выгоднее, чем перерабатывать ее на своих мощностях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти, учитывая ее цену на фоне нестабильности мирового рынка.

    Все больше стран проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления со стороны США.

    Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    Комментарии (7)
    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Зеленский никогда не пустит нефть, никогда. Это вы запомните. Мы тут все можем разорваться», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Фицо подчеркнул, что словацкое правительство намерено оказывать давление на Зеленского. Он рассказал о недавнем телефонном разговоре с украинским лидером, который, по его словам, был «очень странным» и во время которого стало ясно, что Зеленский не заинтересован в возобновлении поставок нефти в Словакию и Венгрию.

    Премьер-министр Словакии также отметил, что считает нежелание Киева возобновить транзит нефти наказанием за мирную позицию Братиславы по урегулированию конфликта на Украине. Фицо заявил, что Словакия будет бороться за реализацию предоставленного ей исключения из санкций Евросоюза на получение российских энергоресурсов, действующего до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Словакии Сергей Андреев заявил, что надежды на разблокировку нефтепровода «Дружба» и возобновление поставок нефти из России в Словакию в ближайшее время нет. Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 05:41 • Новости дня
    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Котировки российской марки Urals на западном побережье Индии взлетели до рекордных значений впервые с начала 2022 года.

    Цена отечественного сырья достигла значительной отметки в 98,93 доллара за баррель, показали статистические данные ценового агентства Argus Media, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Зафиксированный уровень стал наивысшим показателем на данном экспортном направлении с начала 2022 года.

    Параллельно наблюдается изменение ценообразования относительно мировых бенчмарков. Скидка на партию Urals в индийских портах к эталону Brent снизилась до 4,8 доллара. Данный разрыв в стоимости оказался минимальным за последние четыре месяца.

    Ранее два танкера с российским сырьем сменили пункт назначения с Восточной Азии на индийские порты. Компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum закупили около десяти партий нефти сорта Urals.

    Комментарии (2)
    18 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Новак: В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергокризис

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    По его словам, нынешняя ситуация стала самым крупным энергетическим кризисом за последние сорок лет, передает РИА «Новости». Новак подчеркнул, что кризис связан с глобальными изменениями на мировых рынках, где отсутствует деление на локальные рынки нефти или других энергоресурсов. Как отметил чиновник, в результате возник дефицит энергоресурсов и были нарушены логистические цепочки, что уже оказывает влияние на экономику и инфляцию.

    «Мы наблюдаем рост цен по разным отраслям, по разным направлениям. Это касается и электроэнергии, и стоимости нефтепродуктов, жилищно-коммунальных услуг и так далее. И все это все равно будет в конечном итоге сказываться на качестве жизни, на темпах роста экономики», – сказал он, выступая на дне МИЭП МГИМО.

    Ранее МВФ предупредил о тяжелых последствиях конфликта на Ближнем Востоке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суммарные потери мировой экономики из-за эскалации на Ближнем Востоке и связанных с этим высоких цен на энергоносители могут составить от 0,5% до 2% мирового ВВП.

    Комментарии (5)
    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    @ isuis.igsu.ro

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 11:35 • Новости дня
    Командующий ВМС КСИР предупредил о последствиях атаки США на остров Харк

    Tекст: Мария Иванова

    Удар США по острову Харк с крупнейшим нефтяным терминалом Ирана способен резко изменить мировое ценообразование на нефть заявил командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

    Алиреза Тангсири выразил уверенность, что атака на крупнейший нефтяной терминал страны серьезно отразится на стоимости сырья, передает РИА «Новости».

    Поводом для заявления стала публикация портала Axios о намерениях президента США рассмотреть сценарий захвата острова Харк с высадкой десанта.

    «Если умный контроль над Ормузским проливом принес вам новые индексы цен на нефть, но нападение на остров Харк даст вам более тяжелое и новое уравнение цен и распределения энергии в мире», – написал Тангсири в соцсети.

    Обострение ситуации уже привело к фактической блокировке Ормузского пролива, через который идут поставки на мировой рынок. Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля атакуют объекты в Иране, а Тегеран наносит ответные удары по базам противника на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на фоне военной операции против Ирана обсуждают установление контроля над островом Харк, через который идет до 90% иранского нефтяного экспорта.

    При этом министр энергетики США Крис Райт заявил об отсутствии ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на острове Харк.

    Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран и указала на его долю около 90% в экспорте сырой нефти страны.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Индия увеличила закупки российской нефти

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне американского смягчения санкций Индия существенно увеличила закупки российской нефти, сохраняя при этом заявленную независимость своей энергетической политики.

    Увеличение импорта сырья подтвердил замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агарвал, передает РИА «Новости».

    «Мы закупаем российскую нефть. Объемы закупок у России возросли», – заявил Агарвал.

    На этом фоне власти США пытаются снизить мировые цены на нефть, взлетевшие после нападения Штатов совместно с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций поставки российской нефти в Индию, если они были погружены на танкеры до 5 марта. Позже послабление распространили на всю российскую нефть и нефтепродукты, отгруженные на суда по состоянию на 12 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель правительства Индии заявил о независимости страны от любых разрешений на покупку российской нефти и о том, что временная отмена санкций США лишь снимает трения.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о снятии американских ограничений примерно с 100 млн баррелей российской нефти в транзите и об их смягчении для Индии.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков заявил об увеличении доходов бюджета России из-за роста цен на нефть

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяет нефтяным компаниям России получать дополнительные средства, что обеспечивает рост бюджетных поступлений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что существующие правила и пороги отсечения для нефтяных доходов продолжают действовать.

    «Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру. Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть выросли в начале недели в пределах 1-1,5%.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Евросоюз должен придерживаться решения об отказе от энергоресурсов из России, несмотря на рост цен на энергию.

    Индия на фоне смягчения американских санкций увеличила закупки российской нефти и подчеркивает независимость своей энергетической политики.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 09:35 • Новости дня
    Цены на нефть выросли на фоне конфликта с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Рынки нефти реагируют стремительным ростом котировок на угрозу затяжной блокировки Ормузского пролива, через который идет основная часть экспорта сырья из Персидского залива.

    Стоимость майских фьючерсов на марку Brent достигла 104,72 доллара за баррель, прибавив 4,5%, передает РИА «Новости».

    Сорт WTI подорожал сразу на 5,43%, цена поднялась до 97,48 доллара.

    Ранее СМИ сообщили, что союзники Вашингтона пока не готовы вступать в коалицию для восстановления судоходства. Президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию направить корабли для обеспечения безопасности.

    «Наибольший риск на рынке заключается в том, что Ормузский пролив останется закрытым на более длительный срок, и рынок будет ощущать ограниченные возможности США и их союзников изменить ситуацию», – считает аналитик Крис Уэстон.

    Рост цен вызван фактической блокировкой пролива, через который идут поставки из стран Персидского залива. Ситуация обострилась после обмена ударами между Ираном, США и Израилем в конце февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь с безопасностью в Ормузском проливе.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил продолжение военного конфликта с Ираном еще на несколько недель.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что стоимость нефти в ближайшие несколько недель может превысить 150 долларов за баррель.

    Дмитриев заявил, что стоимость нефти в ближайшие недели может превысить 150 долларов за баррель, передает РИА «Новости». В своем сообщении в соцсети Х он отметил: «Сейчас на пути к 150 долларам и выше в ближайшие 2-3 недели, поскольку перебои сказываются не только на логистике, но и на самой добыче».

    Дмитриев таким образом прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой руководители крупнейших нефтяных компаний США предупредили власти страны о риске усугубления энергетического кризиса, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке.

    Ситуация осложняется ударами США и Израиля по целям на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам и военным базам США в регионе.

    В результате эскалации практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, являющийся основным маршрутом поставок нефти и сжиженного газа с Ближнего Востока. На фоне роста угроз страховщики повышают премии и пересматривают страховое покрытие для судов, что дополнительно подталкивает нефтяные котировки вверх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI резко выросла. Япония приняла решение распечатать стратегические запасы нефти. Германия начала использовать собственные нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 08:15 • Новости дня
    Нефть подорожала в пределах 1-1,5%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в начале недели выросли в пределах 1-1,5%, марка Brent торгуется выше 104 долларов за баррель после атаки США на остров Харк.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 росла на 1,56% относительно закрытия – до 104,75 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,1%, до 97,91 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынки реагируют на новые геополитические риски: напомним, в субботу президент США пригрозил нанести удар по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, который является важнейшим нефтяным терминалом Ирана, затем он сообщал о нанесенном ударе.

    «Не думаю, что рынки благосклонно отреагируют на эти события», – цитирует Bloomberg главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера.

    «Ожидаю еще одного нервного начала недели, так как судьба Харка остается неясной, учитывая его важность для мирового энергоснабжения», – подчеркнул он.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена нефти Brent впервые с марта 2025 года превысила 111 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цены на нефть марки Brent с поставкой в мае росли на 7,43% – до 111,19 доллара за баррель, позднее рост замедлился до 7,11% (110,86 доллара), передает ТАСС.

    Майский фьючерс на WTI вырос на 3,07% – до 98,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Суд ЕС начал рассматривать иск Венгрии против отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд Евросоюза высшей инстанции начал рассмотрение иска Венгрии, которая требует отменить регламент о постепенном отказе от поставок российского газа и нефти, ссылаясь на нарушение энергетического суверенитета стран ЕС.

    Суд Евросоюза высшей инстанции принял к рассмотрению иск правительства Венгрии против Совета ЕС и Европарламента об отказе от российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В официальном журнале ЕС опубликовано уведомление о начале судебных процедур по этому делу. Это подтверждает официальную регистрацию и запуск процесса спустя несколько недель после подачи иска.

    Венгрия требует аннулировать регламент ЕС 2026(261), который предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа с 26 января 2026 года и подготовку к прекращению импорта российской нефти. В иске подчеркивается: «Основной целью данного регламента является не регулирование торговли природным газом, а требование прекращения торговых отношений с третьим государством в сфере природного газа».

    Будапешт считает, что Евросоюз использовал неверную юридическую основу для введения запрета, а также нарушил право стран самостоятельно выбирать источники энергии. Венгрия заявляет, что меры ЕС несоразмерны по последствиям для государств, зависящих от российского газа, и являются дискриминационными.

    В случае удовлетворения хотя бы одной из претензий Венгрии вся правовая основа решения ЕС по отказу от российского топлива окажется под вопросом, что может привести к пересмотру или полной отмене регламента. Если решение ЕС будет признано частью торговой политики, это потребует переквалификации мер в санкционные, усложнит процесс и сделает их временными. Разбирательство по делу, по оценкам, может занять до двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии с предложением отказаться от санкций против российской энергетики.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что ЕС должен придерживаться отказа от энергоресурсов из России, несмотря на высокие цены на энергию.

    Венгрия планирует обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России, чтобы сохранить государственную программу поддержки низких коммунальных платежей.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 01:59 • Новости дня
    Министр нефти Ирака сообщил о запуске экспорта нефти через турецкий порт Джейхан

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирака планируют возобновить перекачку нефти через турецкий порт Джейхан утром 18 марта, старт назначен на 10.00 по московскому времени, сообщил министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани.

    Министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о возобновлении перекачки нефти через турецкий порт Джейхан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иракское государственное агентство INA. По его словам, перекачка стартует в среду, 18 марта, в 10.00 по московскому времени. Заявление прозвучало во время его выступления в парламенте Ирака.

    В тексте сообщения пресс-офиса парламента отмечается: «В ходе своего выступления в парламенте министр нефти подтвердил, что перекачка нефти из порта Джейхан начнется в среду в 10.00». Возобновление поставок через Джейхан имеет стратегическое значение для экспорта иракской нефти, ранее прерванного из-за технических и политических причин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирака приостановили добычу нефти на крупнейшем месторождении Румейла из-за сбоев в экспортных операциях.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран назвал удары по энергообъектам на Ближнем Востоке новым этапом войны
    Новак: В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергокризис
    Разведка США признала преимущество России на Украине
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    В России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации