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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    6 комментариев
    8 февраля 2025, 16:15 • Новости дня

    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде
    @ SERGIO PEREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на мероприятие в отеле Мадрида, где собрались около 2 тыс. сторонников правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

    Обнаженная по пояс активистка группы Femen попыталась помешать проведению мероприятия в Мадриде с участием европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Женщина ворвалась в зал, но была быстро выведена сотрудниками службы безопасности, передает ТАСС.

    Мероприятие, организованное под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», собрало около 2 тыс. сторонников. На встрече выступали европейские спикеры, которые среди прочего защищали традиционные ценности. Лозунг мероприятия намекал на предвыборный призыв президента США «Сделаем Америку снова великой».

    Фракция «Патриоты Европы», в которую входят 84 депутата из 14 партий из 12 стран, была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. Эта фракция стала третьей по численности в Европарламенте после Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Инициатором ее создания выступил Виктор Орбан, возглавляющий правящую партию Венгрии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    6 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    Возможный кандидат в президенты Румынии заявила о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ заявила, что Киев не вправе вести переговоры с Москвой, так как нынешнее руководство не отражает волю украинского народа.

    По ее словам, текущее руководство в Киеве не уполномочено вести переговоры с Россией, так как оно не представляет интересы украинского народа, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ отметила, что выборы на Украине постоянно откладываются, чтобы Владимир Зеленский не мог быть заменен.

    Она также отметила, что необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины.

    «Здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии», – заключила кандидат.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о странах с территориальными претензиями к Украине.

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала жесткий ответ США на введение новых пошлин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов твердо ответить, если США введут пошлины на европейские товары, и подчеркнула решимость защищать европейские интересы.

    На пресс-конференции в Варшаве фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США. Она подчеркнула, что Евросоюз ответит твердо в случае введения США несправедливых пошлин на европейские товары, передает ТАСС.

    По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз намеревается быть твердым в своих принципах и не оставит действия США без ответа.

    Во вторник сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза принять жесткие ответные меры на введение пошлин президентом США на импорт европейских товаров.

    Ранее Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что Брюссель подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, подчеркнув, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

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    6 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Поставки российского газа в Словакию возобновились по «Турецкому потоку» с 1 февраля, в апреле планируется их удвоение, контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года, заявил глава SPP Войтех Ференц.

    По его словам, российский газ снова стал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Ференц заявил, что поставки газа от компании «Газпром» начались 1 февраля, и уже в апреле их объем будет удвоен. Он подчеркнул, что контракт с «Газпром экспорт» остается в силе до 2034 года, и компания не планирует его расторгать.

    «Мы его не расторгаем», – отметил он, подчеркнув значимость продолжения сотрудничества с российским поставщиком.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    5 февраля 2025, 21:25 • Новости дня
    Европейские эксперты назвали армии ЕС медлительными

    Европейская счетная палата: Армии ЕС не способны быстро перемещаться

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армии стран Евросоюза не могут быстро передвигаться по территории ЕС, это обусловлено рядом препятствий и недостатков в разработке планов военной мобильности, говорится в отчете Европейской счетной палаты.

    Европейские армии не способны быстро и эффективно перемещаться по территории ЕС, это касается как военного персонала, так и оборудования и поставок, говорится в отчете, передает ТАСС.

    Прогресс в реализации плана действий ЕС по военной мобильности остается неоднозначным. В документе указывается, что существующие препятствия, как в разработке, так и в реализации, мешают достижению цели по быстрому и беспрепятственному перемещению внутри и за пределами Евросоюза.

    Проблемы с перемещением касаются также крупных масштабов перевозок, которые должны осуществляться в короткие сроки.

    Ранее генерал бундесвера Андре Бодеманн заявлял, что между ФРГ и Россией формально нет состояния войны, однако на практике мир уже давно отсутствует.

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    8 февраля 2025, 16:05 • Новости дня
    Politico: «Теневой флот» России в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»

    Politico: Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены задерживать российские суда по «новым законам»

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания российских «теневых судов», скобы подозреваемых в незаконной перевозке нефти, сообщает Politico.

    Издание пишет, что балтийские страны намерены воспользоваться международным правом для задержания российских судов, сообщает Ura.Ru.

    По словам дипломатов и чиновников Евросоюза, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия подозревают российский «теневой флот» в незаконной перевозке нефти. Они рассматривают возможность захвата судов «по экологическим или пиратским причинам».

    Балтийские страны планируют разработать новые законы, чтобы перехватывать больше судов. Чиновники и дипломаты сообщили, что из-за использования «теневого флота» западные санкции оказываются неэффективными. По их оценкам, почти 50% санкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    Заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

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    6 февраля 2025, 17:25 • Новости дня
    Россия готова ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Захарова заявила о готовности России ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова ввести ответные меры против дипломатических представителей Евросоюза, если европейские страны решат ограничить передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    На брифинге Захарова сообщила, что в западных СМИ появляются сведения о стремлении ряда стран ЕС включить в новый пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов, передает ТАСС.

    Захарова акцентировала внимание на серьезности этой информации, отметив, что Москва не сомневается в ее достоверности. «Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать», – заявила дипломат.

    Она предостерегла, что в отношении дипломатов стран ЕС в России будут введены соразмерные ограничения.

    Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал о регулярных дискуссиях вокруг его высылки из Польши, к которым он уже давно привык и не обращает на них внимания.

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    7 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика России выдержала санкционное давление благодаря диверсификации и технологическому развитию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

    По слова главы кабмина, российская экономика смогла успешно справиться с санкционным давлением, передает РИА «Новости».

    Мишустин отметил, что многие страны, вводившие ограничения, не смогли добиться аналогичных результатов.

    Премьер также подчеркнул, что благодаря усилиям по диверсификации и технологическому развитию, экономика России стала более устойчивой.

    «Мы видим, как наша экономика становится более технологичной и диверсифицированной», – заявил он.

    Мишустин добавил, что российская экономика продолжает адаптироваться к новым вызовам, что позволяет ей сохранять стабильность и обеспечивать устойчивый рост в условиях внешнего давления.

    Премьер-министр сообщил о росте ВВП страны по итогам 2024 года на 4,1%. Этот показатель превысил официальный прогноз на 0,2%, что стало неожиданным успехом для российской экономики.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным Мишустин подчеркнул, что данные Росстата свидетельствуют о более благоприятной экономической динамике, чем предполагалось ранее.

    В текущей сложной экономической обстановке такие результаты свидетельствуют о стабильной работе правительства и поддержке со стороны промышленного и аграрного секторов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    7 февраля 2025, 21:25 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии у ЕС полномочий оценивать действия России

    Захарова: Создание спецтрибунала по Украине нарушает международное право и полномочия ООН

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем комментарии, опубликованном в Telegram-канале МИД России, раскритиковала инициативу ЕС по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины». Захарова подчеркнула, что только Совет Безопасности ООН имеет полномочия определять существование акта агрессии в соответствии с Уставом ООН.

    «Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял», – подчеркнула дипломат, указав на то, что глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, «вообще не знакома с принципами международного права».

    Захарова также заявила, что такие инициативы Запада ставят под угрозу основы международного права. «Ставим их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы», – отметила Захарова.

    Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в однобокой позиции по Украине и заявил о неконструктивности подхода международных структур.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.

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    8 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность возможным закрытием Международного уголовного суда, считая, что это «принесет радость российскому президенту Владимиру Путину».

    По ее словам, прекращение работы МУС «станет радостью для президента России», передает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте обострения международной напряженности вокруг работы суда.

    Бербок подчеркнула, что поддержка международного права и деятельность Международного уголовного суда являются приоритетами для Германии в области безопасности.

    Ранее президент США подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда. Международный уголовный суд выразил решительное осуждение этим санкциям и решил продолжить работу, несмотря на давление.

    В Кремле отметили, что Россия не признает Международный уголовный суд и считает санкции США против него «не своим делом».

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    7 февраля 2025, 18:54 • Новости дня
    Польша отказалась соблюдать миграционный пакт ЕС из-за беженцев с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС, учитывая наличие почти двух миллионов украинских беженцев в стране.

    Польша не будет брать на себя обязательства по миграционному пакту ЕС, заявил польский премьер Дональд Туск на пресс-конференции в Гданьске с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в Польше сейчас находятся почти 2 млн беженцев с Украины, что создает особую ситуацию для страны.

    «Сейчас в Польше находятся почти 2 млн беженцев с Украины. Это создает особую ситуацию для нас. Я однозначно сказал, что Польша не будет исполнять пакт, который бы привел к росту числа мигрантов», – заявил Туск, подчеркивая, что Польша уже делает многое в вопросах помощи беженцам и не готова брать на себя больше обязательств.

    Ранее Польша решила ужесточить правила выплат пособий для украинцев, а служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке программы приема беженцев с Украины U4U, что ограничивает возможности для переселения украинских граждан в США.

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    7 февраля 2025, 07:19 • Новости дня
    Орбан назвал Венгрию «паршивой овцой» Запада

    Орбан заявил, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Neue Zurcher Zeitung, что страна находилась под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза из-за своих позиций по миграции, гендерным вопросам и ситуации вокруг Украины.

    Орбан назвал свою страну «паршивой овцой Запада», отметив, что Венгрия сталкивается с постоянным давлением со стороны США и Евросоюза, передает РИА «Новости».

     По его словам, страна с населением в десять млн человек не может существовать под таким давлением. Орбан подчеркнул, что демократы в США испытывают негативное отношение к Венгрии из-за различных позиций по вопросам миграции, гендера и ситуации на Украине.

    Он отметил, что ситуация изменилась с приходом к власти Дональда Трампа и выразил надежду на расширение экономических и политических связей между Венгрией и США.

    Премьер-министр также выразил критику в адрес Евросоюза, акцентируя внимание на слабости Европы и неспособности самостоятельно решить украинский конфликт.

    По его мнению, европейцы должны проявлять больше скромности, так как ЕС, заявляющий о себе как о глобальном игроке, не способен контролировать события в своем регионе.

    Орбан также выразил мнение, что Россия не представляет угрозу для Венгрии и с ней можно найти общий язык, в отличие от Евросоюза, с которым, по его словам, договориться практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    6 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    FT: Угрозы Трампа о Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе

    FT: Угрозы Трампа о военной операции в Гренландии ввели ЕС и Данию в кризис

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления американского президента Дональда Трампа о применении военной силы для присоединения Гренландии к США вызвали бурю возмущения в Дании и Евросоюзе, нарушив многолетние союзнические отношения в НАТО и обострив стратегическое соперничество в Арктике, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Трамп, заявивший о возможности применения военной силы для вхождения Гренландии в состав США, вызвал кризис в Дании и Европейском союзе. Издание напоминает, что США с 1867 года неоднократно предлагали Дании купить Гренландию, но все предложения носили исключительно коммерческий характер. Теперь же, по мнению газеты, ситуация абсурдна, поскольку США и Дания являются союзниками по НАТО, передает ТАСС.

    FT подчеркивает, что Арктика становится регионом стратегического соперничества между великими державами. Россия обладает военным превосходством на Крайнем Севере, а Китай проявляет интерес к развитию арктических торговых путей. Трамп, в свою очередь, прибегает к экспансионистской риторике относительно Гренландии.

    Газета проводит исторические параллели, сравнивая текущую ситуацию в Арктике с «Большой игрой» XIX века, когда Российская и Британская империи боролись за влияние в Центральной Азии. Сегодня международное сообщество признает лидирующую роль России в Арктике, что подчеркивает значимость региона в геополитической борьбе, говорится в сообщении.

    Ранее DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не видела официальных заявлений о планах по размещению натовских войск в Гренландии, публикации СМИ на эту тему Кремль же не комментирует.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

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    7 февраля 2025, 09:41 • Новости дня
    Столтенберг заявил, что Норвегия не наживается на украинском конфликте

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил газете Financial Times, что Норвегия не наживается на поставках газа в Европу, несмотря на рекордные объемы экспорта нефти и газа.

    Столтенберг отверг обвинения в том, что Норвегия наживается на конфликте на Украине через экспорт нефти и газа в Европу, передает ТАСС.

    Он отметил, что Норвегия выступает альтернативным поставщиком энергоресурсов для ЕС, особенно после сокращения поставок из России.

    Столтенберг подчеркнул, что норвежский газ сейчас составляет около тридцати процентов поставок в Европейский союз. Он также отметил, что почти 90% нефти, экспортируемой из Норвегии, идет в Европу.

    Кроме того, Столтенберг заверил, что Норвегия поддержит Европейский союз в случае, если США введут пошлины на весь импорт из ЕС. Он подчеркнул, что Осло стремится избежать торговой войны между США и Европой, но, если ситуация обострится, будет работать с ЕС для нахождения решения.

    Ранее руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер сообщал, что сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

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    6 февраля 2025, 08:37 • Новости дня
    В ЕС назвали самоубийством рост оборонных расходов за счет сокращения социальных

    Guardian: Европейские страны не найдут средства для роста оборонных расходов из-за бюджетных ограничений

    Tекст: Вера Басилая

    Социально неприемлемо и политически самоубийственно для большинства стран Западной Европы финансировать рост расходов на оборону в мирное время за счет сокращения социальных расходов, сообщил старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор.

    В колонке для газеты Guardian Тейлор написал, что Европа не сможет в ближайшее время увеличить свои оборонные бюджеты из-за бюджетных ограничений, связанных с низким экономическим ростом и высокими ценами на энергию, передает РИА «Новости».

    Он указал на необходимость роста оборонных инвестиций, чтобы поддержать Украину, однако отметил, что перевод средств из социальных программ для увеличения оборонных бюджетов является неприемлемым.

    Тейлор подчеркнул, что было бы политически самоубийственно для стран Западной Европы сокращать расходы на социальные программы ради увеличения оборонных бюджетов. В ходе неформального саммита ЕС обсуждались меры по смягчению бюджетных правил для увеличения национальных оборонных расходов. Среди предложений было исключение военных расходов из расчетов долга и дефицита. Однако Тейлор считает, что такие меры не обеспечат быстрых финансовых решений.

    Он предложил создать общий европейский фонд в размере до 500 млрд евро для поддержки оборонных расходов. Помимо финансовых трудностей, дополнительным препятствием для усиления оборонных сил является дефицит квалифицированных кадров в данной сфере.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала использовать свои инструменты для поддержки увеличения оборонных расходов странами ЕС.

    Между тем министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать расходы на вооружение для обеспечения продолжительного присутствия США в регионе.

    Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение генсека НАТО Марка Рютте о перераспределении части социальных выплат на оборону, назвав это попыткой поддержки американских интересов в Европе.

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