Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

Tекст: Вера Басилая

Обнаженная по пояс активистка группы Femen попыталась помешать проведению мероприятия в Мадриде с участием европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Женщина ворвалась в зал, но была быстро выведена сотрудниками службы безопасности, передает ТАСС.

Мероприятие, организованное под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», собрало около 2 тыс. сторонников. На встрече выступали европейские спикеры, которые среди прочего защищали традиционные ценности. Лозунг мероприятия намекал на предвыборный призыв президента США «Сделаем Америку снова великой».

Фракция «Патриоты Европы», в которую входят 84 депутата из 14 партий из 12 стран, была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. Эта фракция стала третьей по численности в Европарламенте после Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Инициатором ее создания выступил Виктор Орбан, возглавляющий правящую партию Венгрии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».