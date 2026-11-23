Tекст: Игорь Иножарский

Народная партия Испании намерена снизить налоги на доходы, потребление и инвестиции, если победит на досрочных выборах 29 ноября, пишет Bloomberg. По словам экономического координатора партии Альберто Надаля, наибольшее снижение затронет подоходный налог, будет введен нулевой НДС на базовые продукты питания на время инфляционного кризиса, а также налоговые льготы для молодежи, покупающей первое жилье.

«Мы должны начать возвращать часть покупательной способности, которую испанцы потеряли, особенно представители среднего класса и семьи с детьми», – заявил Надаль. Он добавил, что масштаб послаблений будет зависеть от результатов независимого аудита государственных счетов, поскольку партия подозревает, что статистика могла быть искажена правительством премьер-министра Педро Санчеса, однако испанские и европейские контролеры нарушений не фиксировали.

Народная партия также планирует согласовать с Евросоюзом новые цели по дефициту и долгу и не позже марта представить в парламент новый бюджет с целью снизить госдолг «явно ниже 95%» ВВП за четыре года. По данным Банка Испании, страна остается самой быстрорастущей крупной экономикой еврозоны с прогнозом роста ВВП на 2,6% в 2026 году при дефиците в 2,2% ВВП и долге около 100,7% ВВП.

Опросы прогнозируют устойчивое лидерство Народной партии во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо, но социалисты Санчеса сокращают отставание, а возможный союз консерваторов с правой партией Vox может обеспечить большинством парламентские позиции. Программа Народной партии предусматривает отказ от запланированного закрытия всех атомных электростанций к 2035 году, строительство 1 млн домов за четыре года, а также 15-летнюю инвестпрограмму по развитию инфраструктуры на 300 млрд евро после двух железнодорожных катастроф, в которых в этом году погибли 115 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо провели напряженные теледебаты перед всеобщими выборами. В понедельник председатель Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо заявил о намерении провести аудит государственных финансов в случае победы из-за недоверия к официальной статистике. В октябре правительство Испании королевским указом распустило парламент и назначило досрочные всеобщие выборы на 29 ноября.