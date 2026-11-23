Tекст: Игорь Иножарский

За два года турецкие власти задержали 16 мэров районов Стамбула из 26, избранных от оппозиции в 2024 году, и сотни более мелких чиновников, пишет Bloomberg. Правящая коалиция Эрдогана уже близка к тому, чтобы взять городской совет с бюджетом в 10 млрд долларов под свой контроль без голосования горожан.

«Мы ничто перед лицом правосудия», – заявила мэр района Ускюдар Синель Дедетас депутатам местного совета. Через четыре месяца, 29 июля, Дедетас арестовали и отстранили от должности, в конце октября ее выпустили под домашний арест; обвинения во взяточничестве, вымогательстве и создании преступной организации она отрицает.

На выборах 2024 года оппозиция получила 185 из 319 мест в городском совете, теперь это преимущество почти исчезло. Одиннадцать районов перешли к Партии справедливости и развития через назначение доверенных лиц, голосования в советах и смену партии депутатами, а 18 курдских членов совета вернулись в партию DEM.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали в марте 2025 года за несколько дней до объявления о президентских планах, по всем делам ему грозит более 2,3 тыс. лет тюрьмы. В четверг высший административный суд подтвердил аннулирование его диплома, в среду Имамоглу получил второй запрет на политическую деятельность. В октябре мэр Измира перешел в партию Эрдогана, впервые отдав коалиции третий по величине город страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Анкаре приговорил бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум годам и одному месяцу лишения свободы. В августе суд в Турции отправил под стражу главу муниципалитета Этимесгут Эрдала Бешикчиоглу и еще несколько десятков человек из-за махинаций с государственными тендерами. В мае двенадцать ведущих турецких политиков обвинили в махинациях на партийном съезде 2023 года.