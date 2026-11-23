Аэропорт Ухты в Коми получил инструментальную систему посадки в непогоду

Tекст: Ольга Иванова

Систему разработала корпорация «Азимут», входящая в госкорпорацию «Ростех». В компании отметили, что оборудование повысит безопасность захода на посадку и будет способствовать устойчивому авиасообщению с городом, передает РИА «Новости».

«Ухта – второй по численности город в Коми. Там часто бывают туманы, метели и другие погодные явления, которые не позволяют заходить на посадку только по визуальным ориентирам», – заявил заместитель гендиректора «Азимута» Алексей Гальченков.

Он добавил, что система имеет резервные компоненты на случай технических сбоев. В Ростехе подчеркнули, что ILS 2,7 тыс. соответствует требованиям ICAO и уже используется в десятках аэропортов в регионах со сложным климатом, включая Чукотку, Югру и ЯНАО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех оснастил новейшей системой посадки самолетов аэропорт Грозного.

Госкорпорация сообщила об установке аналогичного оборудования в Сочи.

В прошлом году новая инструментальная система посадки появилась в аэропорту Нового Уренгоя.