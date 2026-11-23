ТПП предложила снизить налоги для бизнеса за подготовку рабочих

Tекст: Вера Басилая

В письме министру финансов Антону Силуанову глава ТПП Сергей Катырин указал на острую нехватку специалистов на стройках. Бизнес готов оснащать колледжи и оплачивать целевую подготовку, но налоговые льготы работают плохо из-за ограничений инвестиционного налогового вычета, пишут «Известия».

ТПП предлагает разрешить строительному бизнесу применять льготу при оснащении колледжей в других регионах и учитывать расходы на стипендии и обучение целевиков для уменьшения налогооблагаемой прибыли.

Эксперты оценивают дефицит кадров в строительстве до 400 тыс. человек, а к 2030 году он может составить 789 тыс. На стройках не хватает 20-30% сотрудников, причем более 75% вакансий – рабочие специальности, что увеличивает сроки и стоимость строительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр труда Антон Котяков сообщил о востребованности сварщиков, лаборантов химического анализа, токарей и специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем до 2032 года.

В июле министр просвещения Сергей Кравцов заявил о значительном росте уровня трудоустройства выпускников колледжей за последние пять лет.

В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин отметил острую нехватку трудовых ресурсов в строительной отрасли.