Врач Умнов предупредил о риске инсульта из-за нехватки сна

Tекст: Ольга Иванова

Хроническая бессонница добавляет около 50% риска инсульта, а тяжелое апноэ сна увеличивает эту вероятность в полтора-два раза, особенно у пожилых людей, пишет Lenta.ru.

Короткий сон активирует симпатическую нервную систему, что препятствует нормальному снижению артериального давления ночью.

«Растет выброс стрессовых гормонов, повышается уровень кортизола, растет артериальное давление и частота пульса, усиливаются воспаление и склонность крови к тромбам. Все это напрямую бьет по тем же факторам риска, что и при гипертонии, атеросклерозе и фибрилляции предсердий, то есть по классическим проводникам инсульта», – рассказал Умнов.

Врач также подчеркнул, что сон менее пяти часов закрепляет гипертонию, а избыточный сон (более 10 часов) может маскировать депрессию или хроническое воспаление и также связан с риском инсульта.

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