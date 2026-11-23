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Врач предупредил о риске инсульта из-за нехватки сна
Врач Умнов предупредил о риске инсульта из-за нехватки сна
Недостаток сна, а именно менее шести часов за ночь, повышает риск возникновения инсульта примерно на 30% по сравнению с нормальным восьмичасовым сном, заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Хроническая бессонница добавляет около 50% риска инсульта, а тяжелое апноэ сна увеличивает эту вероятность в полтора-два раза, особенно у пожилых людей, пишет Lenta.ru.
Короткий сон активирует симпатическую нервную систему, что препятствует нормальному снижению артериального давления ночью.
«Растет выброс стрессовых гормонов, повышается уровень кортизола, растет артериальное давление и частота пульса, усиливаются воспаление и склонность крови к тромбам. Все это напрямую бьет по тем же факторам риска, что и при гипертонии, атеросклерозе и фибрилляции предсердий, то есть по классическим проводникам инсульта», – рассказал Умнов.
Врач также подчеркнул, что сон менее пяти часов закрепляет гипертонию, а избыточный сон (более 10 часов) может маскировать депрессию или хроническое воспаление и также связан с риском инсульта.
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