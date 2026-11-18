Politico: В больницах Евросоюза заболеваемость супербактериями выросла на 72%

Tекст: Игорь Иножарский

В больницах Европы зафиксирован резкий рост числа заражений устойчивой к лечению бактерией Klebsiella pneumoniae, пишет Politico со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). С 2019 по 2025 год заболеваемость выросла на 72%, хотя план ЕС предполагал снижение показателя на 5% к 2030 году.

«Результаты по устойчивой к лечению Klebsiella pneumoniae стали самой большой проблемой из всех данных, собранных по супербактериям в Европе за последний год», – заявил руководитель профильного направления в ECDC Кристиан Гиске. Инфекция имеет уровень смертности от 40% до 70%, а ее штаммы приобретают устойчивость почти ко всем препаратам.

Антимикробная резистентность ежегодно убивает около 35 тыс. человек в странах Евросоюза, Исландии и Норвегии. При этом потребление антибиотиков в Европе снизилось всего на 5% при целевом показателе в 20%. Директор ECDC Памела Ренди-Вагнер отметила, что ЕС по-прежнему отстает от нескольких целей по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам к 2030 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце главный медицинский специалист Европейского агентства по лекарственным средствам Стеффен Тирструп заявил о растущей угрозе возникновения новой пандемии в Европе. Вице-президент РАН Степан Калмыков назвал устойчивость бактерий к лекарствам будущей частой причиной гибели людей. Весной западные СМИ сообщили о распространении в европейских клиниках бактерий с множественной лекарственной устойчивостью из-за пациентов с Украины.