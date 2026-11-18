От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
При ударе по танкеру в Ормузском проливе пострадали 11 моряков
При атаке на танкер в Ормузском проливе ранения получили 11 членов экипажа
В результате нападения на судно компании ADNOC Logistics & Services в Ормузском проливе ранения получили 11 членов экипажа, еще один числится пропавшим без вести.
Нападение на судно произошло вечером во вторник во время прохождения Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании ADNOC Logistics & Services.
«Один член экипажа числится пропавшим без вести, ведутся поисково-спасательные операции. Все остальные члены экипажа были благополучно эвакуированы с судна. Одиннадцать членов экипажа получили ранения, им оказывается необходимая помощь», – отмечается в сообщении перевозчика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве нефтяного танкера на морской мине в Ормузском проливе.
Министерство иностранных дел Индии заявило о пропаже одного индийского гражданина и ранении еще двоих в результате нападения на газовоз.
В понедельник иранская армия подтвердила подрыв третьего за сутки нефтяного танкера на мине.