Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.2 комментария
У берегов Омана сгорело и затонуло деревянное парусное судно
UKMTO: В Ормузском проливе сгорело и затонуло деревянное парусное судно
Деревянный парусный дау загорелся и затонул в Ормузском проливе у берегов Омана, экипаж удалось благополучно эвакуировать, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).
В заявлении UKMTO сообщается, что в результате инцидента на судне дау возник сильный пожар, из-за которого оно накренилось и затонуло, экипаж был благополучно эвакуирован, передает РИА «Новости».
Дау – традиционное арабское деревянное судно, используемое в прибрежных водах Аравийского полуострова, Индии и восточной Африки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг UKMTO получило сообщение о горящем корабле в водах Ормузского пролива неподалеку от оманского населенного пункта Эль-Хасаб.
В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.
Во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.