У берегов Омана сгорело и затонуло деревянное парусное судно

UKMTO: В Ормузском проливе сгорело и затонуло деревянное парусное судно

Tекст: Вера Басилая

В заявлении UKMTO сообщается, что в результате инцидента на судне дау возник сильный пожар, из-за которого оно накренилось и затонуло, экипаж был благополучно эвакуирован, передает РИА «Новости».

Дау – традиционное арабское деревянное судно, используемое в прибрежных водах Аравийского полуострова, Индии и восточной Африки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг UKMTO получило сообщение о горящем корабле в водах Ормузского пролива неподалеку от оманского населенного пункта Эль-Хасаб.

В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.

Во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.