Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.12 комментариев
Иран сообщил об ударах по четырем судам в Персидском заливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.
«Четыре судна попали под удар и загорелись на севере Персидского залива», – заявили в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в Ормузском проливе. В начале месяца КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе. В сентябре Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно.