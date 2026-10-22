Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent увеличилась на 1,1% по сравнению с закрытием торгов и составила 110,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В то же время цена декабрьских фьючерсов на марку WTI выросла на 0,91%, достигнув отметки в 98,03 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть на фоне рисков в Ормузском проливе продолжили рост.
Во вторник котировки также росли из-за ситуации на Ближнем Востоке.
NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.
Представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.