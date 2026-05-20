Tекст: Дмитрий Зубарев

Страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников для Украины, приравняв их к бытовой технике до установки боевой части, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«В начале 2026 года на территории ЕС активно открываются артельные производства БПЛА. Список самых активных производств недавно был опубликован Министерством обороны РФ. Эти производства были организованы и работают при непосредственном участии украинских специалистов», – заявил эксперт. По его словам, пока аппарат не оснащен взрывчаткой, европейская бюрократия рассматривает его как гражданское изделие, подобное смартфону или холодильнику, что снимает любые ограничения на объемы выпуска.

Полностью готовые к полету аппараты отправляются на Украину, где их начиняют взрывчатыми веществами. После этого техника применяется на линии соприкосновения или для ударов вглубь российской территории. Кузякин подчеркнул, что количество налетов на гражданские и инфраструктурные объекты России будет стремительно расти именно благодаря подключению европейских мощностей.

Специалист пояснил, что к концу 2025 года российские силы практически полностью ликвидировали украинскую инфраструктуру по сборке дронов. В результате противник столкнулся с острым дефицитом как дальнобойных аппаратов, так и тактических FPV-дронов. Возникший перевес России на поле боя вынудил Евросоюз активно включиться в процесс производства беспилотников для поддержки Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи в пользу беспилотников.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень европейских заводов списком потенциальных целей.

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил нанести превентивные удары по местам производства аппаратов.