Небензя обвинил Киев в незаинтересованности в переговорах

Tекст: Антон Антонов

«Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

По его словам, Владимир Зеленский активно ездит по США и Европе, стремясь создать иллюзию стремления к миру и выдвигая различные требования, которые он называет «справедливыми условиями».

Небензя подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал приверженность дипломатическому решению и достижению целей спецоперации на Украине переговорными методами. Дипломат добавил, что Киев не готов к дипломатическому урегулированию, и ему придется столкнуться с новыми условиями этого процесса.

Небензя также отметил, что украинские власти не проявляют интереса ни к мирным переговорам, ни к минимальным гуманитарным шагам, которые могли бы облегчить страдания людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Зеленский пытается вернуть интерес к себе, так как внимание мирового сообщества смещается на эскалацию на Ближнем Востоке. «Криворожский актер погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Небензя.