Небензя заявил, что внешние конфликты Киеву важнее мира для Украины
Небензя обвинил Киев в незаинтересованности в переговорах
Для украинских властей участие во внешних конфликтах стало приоритетнее мирных инициатив для Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
«Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
По его словам, Владимир Зеленский активно ездит по США и Европе, стремясь создать иллюзию стремления к миру и выдвигая различные требования, которые он называет «справедливыми условиями».
Небензя подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал приверженность дипломатическому решению и достижению целей спецоперации на Украине переговорными методами. Дипломат добавил, что Киев не готов к дипломатическому урегулированию, и ему придется столкнуться с новыми условиями этого процесса.
Небензя также отметил, что украинские власти не проявляют интереса ни к мирным переговорам, ни к минимальным гуманитарным шагам, которые могли бы облегчить страдания людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Зеленский пытается вернуть интерес к себе, так как внимание мирового сообщества смещается на эскалацию на Ближнем Востоке. «Криворожский актер погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Небензя.