Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?5 комментариев
В России создан комплекс защиты от дронов для городской инфраструктуры
Ростех разработал комплекс подавления беспилотников без помех для инфраструктуры
Российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы, способную точечно нейтрализовать беспилотники, сохраняя стабильную работу городских коммуникаций.
Предприятие госкорпорации разработало новый комплекс подавления навигации дронов под названием «Вика», сообщает Telegram-канал Ростеха.
Оборудование создано концерном «Созвездие», входящим в холдинг «Росэл». Система блокирует каналы связи GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, надежно защищая территории от воздушных атак.
Комплекс способен функционировать как в ручном режиме по внешнему целеуказанию, так и полностью автоматически благодаря встроенному обнаружителю радиоканалов. Это позволяет включать помехи исключительно в момент выявления угрозы, что критически важно для безопасной работы гражданской инфраструктуры.
«От шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», – заявили в госкорпорации.
Объединение нескольких установок в единый кластер обеспечивает круговую защиту на 360 градусов. Благодаря секторному воздействию и высокой автоматизации «Вика» идеально подходит для охраны промышленных предприятий и военных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» начал поставки модернизированных систем подавления беспилотников «Двина-100М».
Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала антидроновый комплекс «Радон-О» для защиты критической инфраструктуры
Концерн «Созвездие» создал модернизированный комплекс обнаружения и нейтрализации дронов «Солярис НС».